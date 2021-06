Nei giorni scorsi si sono susseguite numerose indiscrezioni relative all’Amazon Prime Day 2021, l’evento più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping. Si tratta di un’occasione che Amazon festeggia ogni anno per celebrare il proprio programma fedeltà, chiamato Amazon Prime, che offre numerosi vantaggi agli iscritti.

Ecco le date di Amazon Prime Day 2021

A quanto pare le anticipazioni di Bloomberg, che vi abbiamo riportato qualche giorno fa, erano attendibili. L’Amazon Prime Day 2021 si terrà dunque il 21 e 22 giugno, in anticipo rispetto allo scorso anno, quando il Prime Day 2021 fu posticipato a causa della pandemia che ancora oggi sta mettendo in difficoltà numerosi Paesi.

Ci aspettano quindi 48 ore di offerte speciali, con quelli che, a detta di Amazon, saranno i prezzi migliori per il 2021. Come ogni anno saranno migliaia i prodotti in promozione e per rendervi più facile la vita prepareremo una serie di pagine dove vi segnaleremo le offerte più convenienti e interessanti, suddivise per categoria.

Sarete così facilitati nella ricerca di un nuovo smartphone, o di un tablet, ma anche di notebook, TV, prodotti per la smart home, console e videogiochi, micro mobilità elettrica e molto altro. A fine pagina trovate già le pagine che potrete consultare, vi suggeriamo quindi di mettere tra i Preferiti quelle relative ai prodotti che state cercando, così da non perdervi nemmeno un’offerta.

Chi può accedere alle offerte Amazon Prime Day

Come ogni anno tutte le promozioni saranno riservate esclusivamente agli iscritti al programma Amazon Prime, che oltre a offrire spedizioni rapide senza costi aggiuntivi offre numerosi altri vantaggi, tra cui l’accesso ai contenuti di Prime Video e Prime Music, resi sempre gratuiti per i prodotti acquistati, offerte in anteprime e molto altro.

Potrete comunque approfittare delle offerte del Prime Day utilizzando la prova gratuita di 30 giorni che Amazon concede agli utenti che non hanno già usufruito in precedenza della promozione. Potrete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, anche al termine del Prime Day, così da evitare di pagare il canone annuale di 36 euro. Se invece vi riterrete soddisfatti del servizio e di tutti i vantaggi e deciderete di mantenere attiva la sottoscrizione, vi verrà addebitato il costo annuale o quello mensile (3,99 euro) a seconda delle vostre preferenze.

Quali sono le offerte di Amazon Prime Day

Nei prossimi giorni vi proporremo maggiori dettagli su quelle che saranno le offerte top dell’Amazon Prime Day, ma nelle prossime ore vi proporremo alcuni contenuti sulle offerte più interessanti legate ai servizi Amazon e ai prodotti a marchio Amazon, protagonisti come sempre di alcune promozioni particolarmente allettanti.

Oltre alle nostre pagine divise per categoria, e agli articoli con cui quotidianamente vi proporremo le migliori occasioni dell’Amazon Prime Day, ricordatevi di seguire anche il nostro canale Telegram Prezzi.Tech, dove quotidianamente trovate le migliori offerte del giorno e dove troverete anche le offerte lampo che si susseguiranno per tutte le 48 ore dell’evento.

Offerte per categoria