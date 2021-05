Qualche settimana fa alcuni utenti dello smartphone Samsung Galaxy S21 hanno riscontrato che l’app fotocamera accusava un frustrante ritardo durante l’utilizzo. Recentemente le segnalazioni sono aumentate e Samsung ha preso atto dell’inconveniente.

Secondo un moderatore del forum Samsung Members la società ha confermato che il lag della fotocamera si palesa quando la memoria o le risorse di calcolo del dispositivo sono insufficienti in condizioni specifiche, soprattutto in modalità verticale.

Samsung risolverà il problema con la prossima patch di sicurezza

Il moderatore del forum ha confermato che Samsung includerà le correzioni necessarie per risolvere il problema del ritardo della fotocamera di Galaxy S21 con la patch di sicurezza di giugno 2021.

Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno al di fuori della Corea del Sud, ma dovrebbe farlo a breve. L’azienda di solito rilascia le nuove patch di sicurezza mensili prima di altri produttori, ma come di consueto la disponibilità dell’aggiornamento varierà in base alla regione.

