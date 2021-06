Al Computex 2021, il CEO di AMD, Lisa Su, ha finalmente svelato il progetto a cui l’azienda ha lavorato negli ultimi anni assieme agli ingegneri Samsung: la tecnologia RDNA2 di AMD è pronta per sbarcare nei processori Exynos di nuova generazione.

Prestazioni grafiche mai viste prima

La partnership tra i due colossi è nota già da tempo, ma solo in queste ore abbiamo la conferma che la tecnologia RDNA2 – è la stessa che trova posto all’interno delle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, per intenderci – porterà il ray tracing e il VRS (Variable Rate Shading) all’interno dei dispositivi mobile di Samsung di nuova generazione.

Questo, secondo Lisa Su, permetterà di sperimentare una qualità grafica mai vista prima su dispositivi mobile, senza però scendere a compromessi per quanto riguarda la gestione dei consumi e delle temperature. A tal proposito, la nuova tecnologia Infinity Cache di AMD offre l’accesso a cache a banda larga riducendo i consumi.

L’arrivo della tecnologia RDNA2 di AMD all’interno della nuova generazione di processori Exynos è un’ottima notizia per Samsung e il mondo mobile. In futuro ci aspettiamo che i prossimi smartphone Samsung di fascia alta saranno in grado di offrire prestazioni grafiche mai viste prima e potenzialmente in grado di surclassare quelle dei SoC Qualcomm.

