WINDTRE è uno tra i più importanti operatori telefonici nel nostro Paese, e come tale sta investendo molto sullo sviluppo dell’infrastruttura per la propagazione della connettività 5G. In questi ultimi giorni, però, la compagnia ha iniziato a pubblicare sul proprio sito alcune informazioni più dettagliate sulla tipologia di connettività 5G offerta ai propri utenti, suddividendola tra 5G FDD DSS o 5G TDD.

Alcuni chiarimenti sul 5G di WINDTRE

Sin dal lancio del 5G WINDTRE, l’operatore si limitava unicamente ad indicare che la connessione di quinta generazione era disponibile per il 91,02% della popolazione, senza però specificare in dettaglio la tipologia di connessione utilizzata relativa al 5G. Molte delle città coperte dal 5G WINDTRE utilizzano il DSS (Dynamic Spectrum Sharing), ovvero una tecnologia tramite cui il 5G può sfruttare le frequenze del 4G per la sua propagazione.

Tuttavia, considerando le nuove indicazioni contenute all’interno della nuova sezione “5G e Copertura” sul sito ufficiale dell’azienda, scopriamo che “il 90% della copertura della Popolazione è realizzata in modalità 5G FDD DSS, il 26,8% della copertura della Popolazione è realizzata in modalità 5G TDD“.

Copertura e frequenze del 5G di WINDTRE

Dicevamo copertura 5G FDD DSS e 5G TDD: ma quali sono le differenze tra le due tecnologie utilizzate da WINDTRE? Andando con ordine, il 5G FDD DSS è una modalità NR (New Radio) che utilizza le frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz per la sua propagazione. Secondo la spiegazione ufficiale offerta dall’azienda “[la tecnologia 5G FDD DSS] permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente.”

Venendo invece alla connessione 5G TDD, in questo caso si tratta di una modalità NR (New Radio) che utilizza le frequenze da 3600 MHz per la propagazione del 5G, ed in questo caso si fa riferimento al supporto delle sole nuove connessioni 5G – niente più utilizzo delle frequenze 4G. Per tale motivo, infatti, il rollout della connessione 5G TDD è ancora oggi in corso “con priorità nelle zone ad alto traffico“.

Per quanto riguarda la massima velocità teorica raggiungibile da una portante 5G TDD di 20 MHz e una 5G FDD DSS di 20 MHz, si ottengono i seguenti valori:

throughput in Down Link pari a circa 290 Mbps per il 5G TDD e 280 Mbps per 5G FDD DSS;

throughput in Up Link pari a circa 20 Mbps per 5G TDD e circa 70 Mbps per 5G FDD DSS.

Infine, la compagnia fa sapere che implementa la tecnologia 5G NSA (Not stand alone) in cui la velocità di connessione si somma a quella del 4G tramite una tecnica di dual connectivity in grado di offrire una velocità massima teorica pari a 1.6 Gbps.

