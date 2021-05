OPPO Watch è il primo smartwatch della compagnia cinese, ma gli ultimi rumor indicano che l’azienda sarebbe pronta a fare un importante passo in avanti con l’arrivo di OPPO Watch 2. Secondo le informazioni pubblicate in rete, sembra che la compagnia sia intenzionata ad offrire Wear come sistema operativo assieme il nuovo SoC di Qualcomm per il mercato wearable: Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Snapdragon Wear 4100 e Wear

Dalle evidenze pubblicate in rete, sembra che OPPO Watch 2 possa arrivare in ben sette varianti, ovvero:

OW20W3, con cinturino da 46 mm e colorazione Dusty Gray (#FF9B9B9B);

OW20W1, con cinturino da 46 mm e colorazione Mine Shaft (#FF1F1F1F);

OW20W1, con cinturino da 46 mm e colorazione Steel Blue (#FF4285A1);

OW20W2, con cinturino da 42 mm e colorazione Mine Shaft (#FF1F1F1F);

OW20W2, con cinturino da 42 mm e colorazione Gold Sand (#FFE9BA9B);

OW20W2, con cinturino da 42 mm e colorazione Water Leaf (#FFAAE6E9);

OW20W2, con cinturino da 42 mm e colorazione Matisse (#FF2255A3).

Il leaker che ha pubblicato queste informazioni è sicuro che OPPO Watch 2 sarà basato sul processore di Qualcomm per via di alcune stringhe di codice scovate all’interno del codice dello smartwatch. Entrando nel dettaglio, sarebbe stato individuato il riferimento “msm8937_32go” il quale è molto simile a quello contenuto all’interno del firmware di TicWatch Pro 3, ad oggi l’unico smartwatch a montare Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Sarebbe stata confermata anche la presenza del sistema operativo per smartwatch di Google, così come un design squadrato del tutto simile (se non identico) al modello attualmente in commercio, il supporto alla eSIM con connettività LTE, 16 GB di memoria interna, una funzione per misurare il livello di stress e la nuova applicazione OPPO Relax.

Ancora nulla di certo per quanto riguarda la data di lancio, ma siamo certi che torneremo a parlare di OPPO Watch 2 nel corso delle prossime settimane.

