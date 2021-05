Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Non indugiamo oltre e vediamo subito quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A80

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A80, non ancora rilasciato per gli utenti del Belpaese, ha un peso di circa 150 MB e include, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema, le patch di sicurezza di maggio 2021, ovvero le più recenti. Fa, senza dubbio, piacere constatare che l’azienda si impegni a rilasciare le misure tese a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recenti.

Samsung Galaxy Watch 3 e Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch 3 e Watch Active 2, senz’altro tra i più amati dal pubblico, ricevono un aggiornamento software (rispettivamente numeri di build R840XXU1BUE3 e R830XXU1DUE3), che, oltre a migliorare la stabilità del sistema, va a modificare il design di alcune icone. Stando al changelog degli update, la versione di Tizen resta la stessa ma sono state modificate le icone di camminata/corsa automatica e di promemoria di inattività.