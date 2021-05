Novità dal mondo dei tablet! Mentre Xiaomi si appresta a lanciare il suo prossimo tablet, ovvero il Mi Pad 5, il nome di un produttore cinese potrebbe presto aggiungersi alla breve lista delle aziende cinesi produttrici di smartphone ad entrare nel mercato dei tablet. Parliamo di Vivo e vi raccontiamo tutte le più recenti novità in questo articolo.

Xiaomi Mi Pad 5 con display a 120 Hz e variante Pro

Crescono le indiscrezioni sul prossimo tablet di casa Xiaomi, Mi Pad 5. Il debutto è atteso per la seconda metà dell’anno, ma sono già numerose le informazioni che si hanno a riguardo, nonostante si trattino – al momento – di rivelazioni non ufficiali.

Stando a quanto rivelato su Weibo da Digital Chat Station, Xiaomi Mi Pad 5 presenterà un corpo sottile e leggero e sfoggerà uno schermo LCD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il design del tablet dovrebbe riprendere, per certi versi, quello dell’iPad Pro e montare anche un sensore di impronte digitali sul lato.

Xiaomi, inoltre, potrebbe avere in serbo anche una variante Pro del Mi Pad 5. Rispetto alla variante “standard” che dovrebbe essere alimentata da un SoC MediaTek Dimensity 1200, Xiaomi Mi Pad 5 Pro dovrebbe invece essere dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 870, uno schermo 2K e una batteria a doppia cella da 4.260 mAh.

Al momento, non si ha ancora una data di lancio ufficiale di Xiaomi Mi Pad 5, anche se le indiscrezioni suggeriscono luglio come mese di lancio. Poche informazioni anche riguardo il prezzo di vendita, ma dovrebbe trattarsi di un dispositivo di fascia medio-alta e che potrebbe essere commercializzato a un prezzo superiore ai 350 euro.

Vivo potrebbe presto lanciare il suo primo tablet

Non abbandoniamo il fronte dei tablet e spostiamoci, adesso, in casa Vivo. Stando a quanto emerso in Rete in queste ultime ore, infatti, l’azienda starebbe lavorando al suo primo tablet e una serie di immagini che ne ritraggono il design sono appena trapelate online.

Una volta lanciato, questo sarà il primo tablet di Vivo e l’azienda farà parte di quel piccolo elenco di produttori di smartphone cinesi ad essere entrati nel mercato dei tablet, insieme a Huawei e Xiaomi.

Facendo riferimento alle immagini appena mostrate, il tablet sembra possedere un corpo sottile, angoli arrotondati e un display a schermo intero, privo di tacche sulla parte superiore per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, sembra che il tablet Vivo ospiterà una configurazione a doppia fotocamera con un flash LED, il tutto posizionato all’interno di un modulo fotocamera a forma di rettangolo. Oltre ciò, il dispositivo è dotato di classici pulsanti per la regolazione del volume e di accensione.