Torniamo a occuparci di Xiaomi Mi Pad 5, tablet che il colosso cinese si prepara a lanciare per offrire agli utenti una valida alternativa Android ai vari modelli di Apple iPad, che ormai da parecchio tempo dominano questo segmento del mercato.

Non c’è da stupirsi più di tanto se Xiaomi abbia deciso di puntare sul settore dei tablet di fascia alta, in quanto la pandemia Coronavirus e le conseguenti misure restrittive hanno comportato un notevole cambiamento delle abitudini degli utenti, che hanno iniziato ad avere bisogno di device dotati di ampi display per lavorare e studiare.

Le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi Pad 5

Nelle scorse ore TheGalox_ su Twitter ha pubblicato una nuova immagine rendering di Xiaomi Mi Pad 5, il cui design non differisce da quello emerso dalle precedenti apparizioni del device, accompagnata da alcune anticipazioni sulle feature del tablet: a dire del leaker, infatti, potrà contare su una CPU della serie Qualcomm Snapdragon 8xx e su uno schermo LCD con refresh rate a 120 Hz (probabilmente con screen ratio in 16:10 e risoluzione 2.560 × 1.600 pixel).

Sempre nelle scorse ore sono emerse ulteriori anticipazioni sulle possibili principali feature di Xiaomi Mi Pad 5, a partire dalla batteria, che dovrebbe poter contare su una capacità di 8.720 mAh grazie ad una soluzione a due celle.

Inoltre, Xiaomi avrebbe in progetto di lanciare il tablet in due versioni: una “base” con processore Qualcomm Snapdragon 870 e una “Pro” con processore Dimensity della serie gaming, capace di garantire prestazioni che possano consentirle di competere con rivali del calibro di Apple iPad e Huawei Mate Pad Pro.

Tra le altre feature di Xiaomi Mi Pad 5 vi dovrebbero essere una scocca in lega di alluminio con uno spessore di 8,13 mm e un peso di 519 grammi.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo Xiaomi deciderà di lanciare il suo nuovo tablet, trattandosi di un aspetto fondamentale per il suo possibile successo.