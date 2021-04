Sappiamo che Xiaomi starebbe lavorando ad un nuovo tablet della serie Mi Pad, la quinta iterazione, già da qualche tempo, ma oggi abbiamo un nuovo rumor a riguardo. Alcuni leak avevano previsto la sua presentazione all’evento Xiaomi di pochi giorni fa ma così non è stato. I rumor su questo device quindi continuano e in questo caso pare che Mi Pad 5 avrà un SoC Snapdragon serie 800 e alcune feature software prese in prestito da Mi MIX FOLD.

Un leaker di Weibo, piattaforma di microblogging cinese molto popolare in patria, ha infatti reso noto che le funzionalità prese in prestito da Mi MIX FOLD potrebbero essere diverse. Ad esempio l’interfaccia personalizzata di Xiaomi presentata su Mi MIX FOLD include una sorta di modalità PC, con un design simile a quello di Windows. Questa interfaccia permette anche la gestione in finestra delle app, potendole così organizzare a piacere sullo schermo. Tutto questo sarebbe l’ideale su un display dalle dimensioni generose come quelle di un tablet.

Il rumor poi aggiunge che lo schermo di Mi Pad 5 potrebbe non avere una densità di pixel per pollice molto elevata, ma questa mancanza dovrebbe essere colmata da un alto refresh rate. Come detto in precedenza, a completare questo leak, ci sarebbe l’adozione di uno Snapdragon serie 800 da parte di Xiaomi, probabilmente un 870, ma non è detto che Xiaomi non possa usare il “nuovo” 860.

Guardando ai precedenti rumor è possibile che questo nuovo tablet abbia uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2K e un refresh rate a 144 Hz con una frequenza di aggiornamento per il rilevamento del tocco a 480 Hz e tecnologia LCD. Ovviamente, come sempre, tutto questo fa parte di cosiddette voci di corridoio, che sono sempre da prendere con le pinze.

Leggi anche: migliori tablet Android