I nuovi smartphone di Google dovrebbero arrivare durante il prossimo autunno e dovrebbero chiamarsi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nuove indiscrezioni su questi device sono emerse in queste ore riguardanti il SoC “Whitechapel” che molto probabilmente sarà montato sui nuovi flagship di Mountain View. Questi device saranno una vera e propria rivoluzione in casa Google, sia a livello stilistico che hardware. Sembra infatti, come abbiamo già riportato in questo articolo, che le prestazioni di questo nuovo chip sviluppato da Google in collaborazione con Samsung, saranno simili a quelle di Snapdragon 870. Ciò che sappiamo in più al momento è che si fa sempre più concreta la possibilità che Pixel 6 utilizzi una GPU Mali come quella montata su Samsung Galaxy S21.

Sappiamo che il focus principale di questo chip non sarà la forza bruta, bensì un focus specifico sulle prestazioni di Machine Learning e processi AI, tecnologie su cui l’azienda californiana lavora da anni e, come visto nel Google I/O 2021, sempre più al centro dei piani dell’azienda. Questo però non esclude che per essere un device di punta, Pixel 6 debba necessariamente offrire prestazioni sia CPU che GPU quantomento all’altezza della concorrenza, ecco quindi che diventa sensata l’indiscrezione rilasciata dal leaker akes29 che vede la GPU Mali-78 montata su Pixel 6. Purtroppo non è dato sapere se la versione della GPU di ARM sia quella a 24 o 14 core, né la sua frequenza di clock. Samsung Galaxy S21 utilizza la versione a 14 core, mentre Huawei Mate X2 utilizza quella a 24.

Questa informazione proviene dal Google Issue Tracker dove un report di un dipendente Google per quanto riguarda un problema su ANGLE (backend di Vulkan per lo sviluppo di giochi 2D) su un device denominato “P21”. Come si può vedere dallo screenshot, il renderer è proprio la GPU Mali G78, che andrebbe a portare un grande salto prestazionale su Pixel 6 rispetto alla Adreno 620 di Qualcomm montata su Pixel 5. Una delle pochissime pecche dell’ultimo smartphone di Google è infatti proprio la scarsa potenza della GPU. Android 12 dovrebbe supportare anche una modalità “gioco” come quella di altri concorrenti, quindi staremo a vedere se Google finalmente offrirà buone prestazioni anche ai videogiocatori su smartphone.