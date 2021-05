Durante Google I/O 2021 il colosso di Mountain View ci presentava Material You, il nuovo ambiente grafico di Android 12 di cui abbiamo scoperto tutte le novità nell’articolo linkato in calce e di cui vi abbiamo mostrato i dettagli nel video sottostante. Come sappiamo l’obiettivo di Google è quello di abbracciare le nuove linee guide di Material You in tutte le applicazioni di sistema, e quest’oggi scopriamo che basta attivare un semplice flag di Google Chrome per assaporare in anteprima un po’ di Material You sul browser di Google.

Un pizzico di Material You su Chrome

L’unico requisito fondamentale da soddisfare per attivare il menu overflow in Material You è quello di possedere la versione 90 di Google Chrome. Ognuno di voi può provare un pizzico di Material You inserendo il codice “chrome://flags/#theme-refactor-android” – senza apici, mi raccomando – all’interno della barra degli indirizzi di Google Chrome per poi scegliere “Enabled” nel menu a cascata che vi si pone davanti. Dopo aver riavviato il browser web, noterete una piccola ma interessante novità del menu overflow di Google Chrome: i contorni della UI non sono più netti, squadrati, ma bensì tondeggianti.

La UI potrebbe non essere disponibile a tutti gli utenti Android, anche con la versione 90 di Google Chrome installata, com’è capitato a noi con Samsung Galaxy Note 9 presente in redazione. Le immagini soprastanti vi aiutano però a scoprire in anteprima come apparirebbe una porzione della UI di Google Chrome una volta che Material You sarà disponibile per tutte le app di sistema.

Material You inizia a farsi strada anche su Gboard, la testiera di Google, che si sta aggiornando lato server per abbracciare alcuni cambiamenti estetici ben mirati.

