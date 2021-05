Secondo Monitoraggio COVID-19 dell’AGCOM: traffico dati in crescita trainato dal mobile

Nella giornata di ieri, 25 maggio 2021, l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha pubblicato il secondo Osservatorio sulle comunicazioni dedicato al Monitoraggio COVID-19, che ha evidenziato una crescita ulteriore del traffico dati, con un contributo sempre più significativo della componente mobile.

AGCOM: Osservatorio sulle comunicazioni – Monitoraggio COVID-19 n. 2/2021

Questo secondo appuntamento fa seguito al documento che era stato pubblicato nel mese di febbraio ed è particolarmente importante in quanto fotografa l’impatto della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 sul mondo delle telefonia fissa e mobile attraverso un raffronto del traffico dati medio con quello di altri periodi.

Intitolato “Osservatorio sulle comunicazioni – Monitoraggio COVID-19 n. 2/2021“, questo nuovo resoconto è relativo all’aggiornamento di marzo 2021 e mette in evidenza un traffico dati medio giornalieri pari a 135,8 Petabyte, in crescita rispetto ai mesi precedenti e paragonabile a quello di novembre dello scorso anno.

Guardando al dato trimestrale, il Q1 2021 riporta un valore medio di 130 Petabyte, più alto del 36,1% circa rispetto al primo trimestre del 2020 (95,9 Petabyte).

Per quanto riguarda la sola componente di rete mobile, il documento dell’AGCOM parla di 24,6 Petabyte a marzo 2021, che rappresenta non solo un dato superiore rispetto alla media del primo trimestre dell’anno – pari a 23,2 Petabyte –, ma anche il più elevato mai registrato su base mensile.

In questo caso, il paragone tra il primo trimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2020 è ancora più impressionante: il passaggio da 16,6 Petabyte a 23,2 Petabyte testimonia una crescita YoY del 39,8%.

Traffico dati giornaliero, download e upload

A questo punto può risultare interessante analizzare i valori assoluti, operando una distinzione tra dati complessivi in download e in upload, e il traffico dati medio su base giornaliera. Per maggiore chiarezza, abbiamo preferito separare i numeri relativi al mercato della telefonia fissa da quelli relativi alla rete mobile.

Telefonia fissa

Partendo dalla rete fissa, l’Osservatorio sulle comunicazioni – Monitoraggio COVID-19 n. 2/2021 dell’AGCOM riporta un traffico dati giornaliero medio pari a 7,50 GB nel primo trimestre del 2021, con il mese di marzo che ancora una volta alza la media coi suoi 7,78 GB. La crescita su base trimestrale è stata del 30% è il paragone col passato è impietoso: nel 2019, la media trimestrale era di 4,09 GB al giorno.

Per quanto riguarda il traffico dati a marzo 2021, si parla di 3,67 Zettabyte in download, con una crescita del 9,6% su base annuale; e di 0,44 Zettabyte in upload, in aumento dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 (0,39 Zettabyte).

Telefonia mobile

I dati relativi al mondo della telefonia mobile sono indubbiamente inferiori, anche se mettono in evidenza una crescita in percentuale nettamente superiore.

Innanzitutto, i valori assoluti parlano di: 0,68 Zettabyte di traffico dati in download, con una crescita del 30% rispetto al primo trimestre del 2020 (0,52 Zettabyte); 0,07 Zettabyte in upload, con una crescita su base annuale del 20,9% (nel Q1 2020 era stato di 0,06 Zettabyte).

Passando invece al dato medio, si legge di un traffico medio giornaliero pari a 0,33 GB a marzo 2021, a fronte di una media trimestrale di 0,32 GB, che rappresenta una crescita del 42,8% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questo dato, è bene metterlo in chiaro, tiene conto delle sole SIM Human.

Se siete curiosi di leggere il documento completo, potete scaricarlo al link sottostante:

AGCOM: Osservatorio sulle comunicazioni – Monitoraggio COVID-19 n. 2/2021