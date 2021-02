I primi nove mesi del 2020 hanno segnato una importante flessione dei ricavi nel mercato delle telecomunicazioni (e non solo). Questo è quello che si evince dal documento sull’Osservatorio Covid dell’AGCOM che, appunto, studia l’impatto che la pandemia ha avuto sul sopracitato mercato. Secondo quanto riportato dal Servizio Economico Statistico (SES) dell’AGCOM, la contrazione dei ricavi del mercato delle telecomunicazioni è pari al -5,3% in media, con il mobile colpito maggiormente (-6,2%) rispetto al fisso (-4,5%).

Perdite per 1,103 miliardi di euro

Nel grafico che prende in considerazione il traffico dati giornaliero da gennaio a dicembre 2020, si può vedere come i mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre, rappresentino i punti massimi di consumo dati con un incremento giornaliero su mobile pari al +56,1% rispetto all’anno precedente, leggermente inferiore invece su rete fissa (+49,5%). L’enorme crescita del traffico dati giornaliero è ovviamente diretta conseguenza dello smart working e della didattica a distanza. In questo contesto, da gennaio a dicembre 2020, si è arrivati a raggiungere valori di traffico pari a 129,8 petabyte a dicembre 2020, con il dato più alto registrato a novembre con 13,5 petabyte.

Passando invece al traffico dati medio giornaliero su rete mobile, anche in questo caso il mese in cui si è registrato il maggiore consumo di traffico dati è stato quello di novembre. I calcoli ottenuti dal SES per il mercato delle telecomunicazioni svelano inoltre perdite pari a 1,103 miliardi di euro.

