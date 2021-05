Se vi è mai capitato di guadare una delle tante mappe antiche, allora il lavoro svolto dal designer Martin Vargic potrebbe risultarvi “quasi” familiare. Il virgolettato è d’obbligo perché, a differenza delle mappe di secoli e secoli fa, non troviamo paesi esotici e mari sconfinati abitati da incredibili mostri marini, ma bensì siti web, social network, aziende e molto altro.

Google è un continente immenso

L’idea del designer Vargic è stata quella di rappresentare la mappa di Internet in cui paesi e continenti sono aziende e social network con, ad esempio, Facebook, Google, YouTube e pochi altri come veri e propri continenti. Il designer ha investito più di 1000 ore per realizzare la mappa di internet che valuta circa 3000 siti web, eventualmente raggruppati tra di loro per affinità di scopo: quindi eCommerce, motori di ricerca, aggregatori di notizie e via discorrendo.

I dati raccolti da Vargic, provenienti dai dati di traffico raccolti da Alexa Rank tra gennaio 2020 e gennaio 2021, sono stati utili per dare un peso ad ogni sito web sulla mappa per poi essere mostrati come singoli stati o continenti. Al centro della mappa troviamo poi il cuore e la struttura fondante del web come lo conosciamo noi, con Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla quasi da anello di protezione ai vari provider di Internet come Orange, Xfinity, Verizon, TIM.it, Vodafone, eccetera.

Il fine ultimo di Vargic, riprendendo le sue parole, è quello di “condensare l’assoluta complessità e il caos del World Wide Web in un pacchetto più gestibile, sebbene completo“.

