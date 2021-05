Non è un problema se avete deciso di non approfittare dell’offertona su Xiaomi Mi Smart Band 6 di cui abbiamo parlato ieri (è ancora valida, fra l’altro) perché oggi c’è Amazfit Band 5 in offerta a un prezzo incredibile su Amazon, in attesa del Prime Day.

Amazfit Band 5 offre il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e integra Amazon Alexa, per ottenere risposte, traduzioni, impostare timer e sveglie e molto altro. Il tutto con la solita autonomia importante di almeno 15 giorni, secondo il produttore, con funzioni come PAI per la valutazione dell’attività fisica svolta e SomnusCare che analizza la qualità del sonno. Tra le altre funzioni segnaliamo il monitoraggio del livello di stress, con gli esercizi respiratori per ridurlo, il tracciamento del ciclo mestruale e la misurazione continua del battito cardiaco.

Amazfit Band 5 in offerta lampo su Amazon

Insomma Amazfit Band 5 è una smartband completa e attuale, che non si fa mancare niente, e che oggi è in offerta lampo su Amazon (venduta e spedita da Amazon) al prezzo di 29,91 euro, nelle colorazioni verde, nera e arancio e con tanto di spedizione Prime per la consegna in 1 giorno lavorativo.

Per avere questo prezzo è necessario selezionare la casella nella pagina d’acquisto che applica il coupon di 4 euro, che sconta ulteriormente il prezzo già ribassato messo su da Amazon. Ciò significa che potete portarvela a casa con un risparmio di ben 14 euro circa, il che non è niente male.

Acquista Amazfit Band 5 su Amazon in super offerta