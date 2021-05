Huawei annuncia un nuovo aggiornamento dei Huawei Mobile Services per tanti modelli di smartphone Android con almeno la EMUI 8.0. L’update porterà novità per le app e i servizi della casa cinese ed è stato presentato insieme all’iniziativa ricca di premi “Divertiti e vinci con le app Huawei“.

Novità aggiornamento Huawei Mobile Services

L’aggiornamento dei Huawei Mobile Services porterà su tanti smartphone con almeno EMUI 8.0 una serie di miglioramenti per le app e i servizi, compresi perfezionamenti per aumentare la privacy degli utenti e cambiamenti nei look di Huawei Assistant, Petal Search, Huawei Browser e non solo.

L’update in arrivo fornirà tante novità, tra le quali possiamo citare: un’esperienza completamente personalizzabile nel layout di Huawei Assistant, un maggiore controllo dell’esperienza di navigazione (con navigazione privata e blocco dei pop-up) per Huawei Browser, una fluidità maggiore tra le mappe di Petal Maps, con aggiornamenti personalizzabili sul traffico e la modalità Head-Up Display che proietta l’interfaccia sul parabrezza, oltre a miglioramenti vari per il motore di ricerca Petal Search e per Game Center.

Aggiornamenti previsti anche per Member Center, che includerà informazioni, offerte esclusive e tuturial, Huawei Books (biblioteca digitale con eBook, audiolibri, riviste e fumetti) e LinkNow (piattaforma di comunicazione e servizi educativi). Inoltre gli utenti potranno scoprire in modo più agevole le novità a bordo di AppGallery e gestire le app preferite nel modo migliore.

In più, dal 26 maggio al 15 agosto 2021 Huawei darà la possibilità agli utenti di vincere tanti premi provando le app e i servizi HMS, in particolare Browser, Assistant, AI Search e Petal Search.

Allora, siete soddisfatti di come il produttore cinese si sta comportando con il supporto degli smartphone con Huawei Mobile Services e AppGallery? Fatecelo sapere nel solito box.

Potrebbe interessarti: recensione Huawei MATE 40 Pro