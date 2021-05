La settimana si apre ancora una volta con tante offerte eBay che riguardano il mondo Android. Insieme agli sconti sulla tecnologia, il noto sito propone infatti diverse occasioni su smartphone e tablet Android combinando Imperdibili e l’iniziativa Euro Cup con extra sconto del 10%.

Le migliori offerte Android su eBay tra Imperdibili ed Euro Cup con coupon

Le offerte degli Imperdibili sono disponibili su eBay fino a lunedì prossimo, mentre quelle dell’iniziativa Euro Cup proseguiranno fino ad Europei inoltrati (7:59 del 21 giugno 2021). Sono soprattutto queste ultime a includere le proposte per il mondo Android, con tanti ribassi su smartphone e tablet. Scopriamo le migliori.

Offerte smartphone Android eBay (fino alle 7:59 del 21 giugno 2021)

Offerte tablet Android eBay (fino alle 7:59 del 21 giugno 2021)

Su alcuni dei prodotti qui sopra è possibile ottenere il 10% di extra sconto sfruttando il coupon PITEURO2020, valido sulla selezione disponibile alla pagina dedicata. Il coupon può essere usato al massimo per tre volte per utente fino alle 23:59 del 20 giugno 2021, con uno sconto massimo di 50 euro per volta. Per scoprire tutte le offerte degli Imperdibili eBay e dell’iniziativa Euro Cup con Euro Coupon 10% potete seguire i link qui sotto.