Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Poco F3 e Oppo Find X3 Lite rappresentano i 4 migliori smartphone da acquistare se si cerca un prodotto dall’elevato rapporto qualità prezzo che possa accompagnarci nella vita di tutti i giorni per molto tempo. Al loro interno hanno infatti una piattaforma Qualcomm sufficientemente recente da garantire buone prestazioni nel lungo periodo e un prezzo che si aggira tra i 350 e i 450 Euro, insomma i classici smartphone da poca spesa tanta resa. Vediamoli a confronto per capire nel dettaglio le differenze e quindi quale acquistare.

Video confronto

Ergonomia e design

Su questo punto Poco F3 è quello che ne esce peggio con un design tutto sommato molto simile a tanti altri prodotti non fosse altro per la colorazione grigio specchiata che abbiamo visto e rivisto fin dallo Xiaomi Mi 9. Di nuovo ha indubbiamente il camera bump che stilisticamente è molto vicino a quello di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, in entrambi grazioso. Proprio lo smartphone Xiaomi ha poi nel design il principale punto di forza con materiali nobili come la lega di magnesio che ha permesso alla casa di contenere al minimo lo spessore, soli 6,8mm. Il retro è in vetro, con effetto satinato, ed è molto piacevole al tatto ma al tempo stesso anche molto scivoloso, quindi l’utilizzo di una cover è caldamente consigliato.

Dimensioni:

Oppo Find X3 Lite: 159.1 x 73.4 x 7.9 mm e 172 grammi o 180;

Samsung Galaxy A52 5G: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm e 189 grammi;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm e 159 grammi;

Poco F3: 163.7 x 76.4 x 7.8 mm e 196 grammi;

Totalmente realizzato in plastica è invece Samsung Galaxy A52 5G che cerca di mascherare il rialzo delle fotocamere integrando il camera bump nella cover stessa, una scelta stilistica che può piacere più perché in totale controtendenza che per aspetto puramente estetico. Qui dove punta tutto Samsung è sulla robustezza, pur essendo in plastica infatti è l’unico del trio ad avere la certificazione con acqua e polvere IP 57 e che quindi mi aspetto possa essere più duratura nel tempo. In mano è anche quello che scivola leggermente meno ma dal punto di vista dell’ergonomia sono praticamente tutti e 3 impegnativi, un filo meno Oppo Find X3 Lite che fra tutti è il più “compatto” non tanto in termini di altezza quanto di larghezza e se dovessimo metterli in ordine dal più al meno maneggevole con una sola mano troviamo: Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52 5G, Mi 11 Lite 5G e infine Poco F3.

Display

Samsung Galaxy A52 5G: 6,5 pollici Super AMOLED, 120Hz, 800 nits

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 6,55 pollici Super AMOLED, 120Hz, 800 nits

Poco F3: 6,67 pollici Super AMOLED, 120Hz, 1300 nits

Oppo Find X3 Lite: 6,43 pollici, AMOLED, 90Hz, 600 nits (typ), 750 nits (peak)

Lato multimediale invece ci sono alcune differenze: innanzitutto sul display dove bisognerebbe aprire una parentesi sulla qualità dei pannelli che in alcuni casi sono poco omogenei come su Xiaomi e Poco mentre su Samsung e Oppo sembrano essere qualitativamente migliori, però ci tengo a sottolinearlo questo aspetto va un po’ a fortuna, difficile giudicarli vedendo solo 1 prodotto. In ogni caso è difficile decretare un migliore e un peggiore in quanto sono tutto sommato molto buoni con alcune peculiarità. In termini di luminosità si eguagliano più o meno tutti, interessante però il fatto che lo schermo di Poco F3 pur dovendo arrivare a 1300 nits di picco massimo, nella realtà sotto la diretta luce del sole non offra un gran vantaggio.

Riguardo il refresh rate siamo su altissimi livelli (120 Hz) con l’unica eccezione di Oppo Find X3 Lite che si ferma a 90 Hz, tuttavia la differenza è davvero poco percettibile per cui direi che sul punto si equivalgono, su quest’ultimo però c’è un’altra differenza sull’aspetto multimediale: l’audio è mono, rispetto all’effetto stereo costituito da speaker principale + capsula auricolare che offrono tutti gli altri. Qui dal migliore al peggiore troviamo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è sul podio, a seguire Galaxy A52 5G, Poco F3 e infine lo smartphone di Oppo.

Tra l’altro lo smartphone di Samsung e di Oppo hanno un’altra specifica in comune che potrebbe far piacere agli audiofili o a chi utilizza cuffie cablate, solo su questi due smartphone è presente il foro da 3,5mm per le cuffie.

La questione si capovolge un po’ se si parla di sensore di impronte, sotto al display su Oppo e Samsung, laterale su Poco e Xiaomi e qui non pensavo che lo avrei mai detto ma preferisco quest’ultimo. Mi spiego, il sensore di impronte sotto al display è il più comodo e piacevole ma se questo non è reattivo come deve rischia di diventare un inciampo più che un metodo di sblocco sicuro, Xiaomi e Poco sono super reattivi nello sblocco e non perdono mai un colpo, Oppo si comporta molto bene ma non altrettanto e quello di Samsung è il più lento del lotto.

Fotocamere

Partiamo col vedere le specifiche tecniche a confronto:

Samsung Galaxy A52 5G: 64 mpx f/1.8, 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS | 12 mpx f/2.2, 123˚ (ultragrandangolare) | 5 mpx f/2.4 macro | 5 mpx f/2.4 profondità;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 64 mpx f/1.8, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF | 8 mpx f/2.2, 119˚ (ultragrandangolare) | 5 mpx f/2.4 macro;

Poco F3: 6,67 pollici 48 mpx f/1.8, 1/1.2″, 0.8µm, PDAF | 8 mpx f/2.2, 119˚ (ultragrandangolare) | 5 mpx f/2.4 macro;

Oppo Find X3 Lite: 64 mpx f/1.8, 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS | 8 mpx f/2.2, 123˚ (ultragrandangolare) | 5 mpx f/2.4 macro | 5 mpx f/2.4 profondità.

La cosa che salta subito all’occhio è la presenza della stabilizzazione ottica solo su Oppo Find x3 Lite e su Samsung Galaxy A52 5G che indicativamente può essere utile nei video ma anche nelle foto per evitare il micromosso.

A livello qualitativo il sensore ultra grandangolare a fare peggio è la fotocamera di Poco F3 che, come dicevamo nella recensione, impasta eccessivamente i dettagli. Segue fra i peggiori Oppo mentre fra i migliori Samsung e poi Xiaomi. Peculiarità del Find X3 Pro e del Galaxy A52 5G è comunque il maggior angolo di campo che permette di inquadrare una scena maggiore.

Sul sensore principale (grandangolare) invece chi fa meglio in genere è Galaxy A52 5G che tutto sommato realizza gli scatti più piacevoli anche se ogni tanto tende a calibrare verso il giallo la foto probabilmente per renderla più appetibile. Segue subito dopo Xiaomi che comunque fa un ottimo lavoro al netto di quando è presente del magenta che non riesce a gestire benissimo e così anche Oppo. Quest’ultimo si contende il terzo posto con Poco.

Anche negli scatti col sensore macro Samsung è leggermente superiore rispetto gli altri, offrendo un po’ più di dettaglio, mentre la peggiore è quella di Oppo.

I risultati vengono poi pressoché confermati nei test in ambienti scarsamente illuminati:

Con la ultra grandangolare senza la modalità notte vince Samsung mentre perde totalmente Poco;

E anche attivando la modalità notte il risultato non cambia, anzi Poco sembra avere un evidente problema di gestione software;

Con la grandangolare senza la modalità notte fanno meglio il Samsung e il Poco lasciando indietro Xiaomi e Oppo;

E anche attivando la modalità notte il risultato resta invariato, al netto di Oppo che scavalca Xiaomi.

Nei selfie sia Xiaomi che Poco soffrono in condizioni troppo spinte di luce ambientale per cui per cercare di equilibrare la foto vanno a sottoesporre eccessivamente. Questo è dovuto sicuramente all’assenza dell’HDR che, se attivato, dà risultati migliori ma comunque incomparabili rispetto a Find X3 Lite e Galaxy A52. Samsung comanda grazie ad un HDR davvero impeccabile ma in alcune occasioni se la gioca con Oppo che su questo aspetto non si comporta affatto male.

In video invece solamente Samsung Galaxy A52 5G e Poco F3 supportano il passaggio tra un sensore e l’altro durante la registrazione video. Ulteriori dettagli nel confronto video a inizio articolo.

Software

Al netto di due punti soprassediamo sul comparto software in quanto abbiamo realizzato un approfondimento dedicato dove confrontiamo ben 4 interfacce grafiche: One Ui di Samsung, MIUI di Xiaomi e Poco, ColorOS di Oppo e la OxygenOS di OnePlus.

Precisiamo però che:

Oppo offre indubbiamente il miglior compromesso in quanto non soffre né dei lag e rallentamenti che ogni tanto sono presenti sul Galaxy A52 5G né dei bug che invece sono presenti qua e la su Xiaomi e Poco;

lato aggiornamenti chi offre maggior garanzia è indubbiamente Samsung che oltre ad aver promesso 4 anni di patch di sicurezza e 3 aggiornamenti di Android, è anche quella che negli ultimi mesi si è dimostrata più seria negli aggiornamenti, detto ciò l’Oppo Find X3 Lite ha appena ricevuto le patch di sicurezza di aprile;

Ricezione

Qui di seguito trovate i valori SAR:

Xiaomi mi 11 lite 5g: 0.793 W/Kg, sul corpo: 1.180 W/Kg

Galaxy A52 5G: 1.050 W/Kg , sul corpo: 1.420 W/Kg

, sul corpo: Poco F3: 0.599 W/Kg, sul corpo: 0.843 W/Kg

Oppo Find X3 Lite: 0.99 W/kg, nd

La ricezione comunque è molto buona su tutti e 4 i modelli ma, dai nostri test, Poco F3 è quello che se la cava meglio. Nessun problema particolare da segnalare invece.

Batteria

In termini di batteria ci sono delle differenze ma tutti e quattro sono soddisfacenti. Samsung Galaxy A52 5G ha 4500 mAh di batteria, così come Poco F3, mentre Xiaomi Mi 11 Lite 5G dato il suo spessore e peso ridotto non poteva averne di egual misura ma fortunatamente non scendiamo troppo: 4250 mAh, 4300 mAh invece per Oppo Find X3 Lite.

Con lo stesso utilizzo il risultato che sono riuscito a ottenere è di 5-6 ore di display acceso con Xiaomi Mi 11 Lite e Oppo Find X3 Lite e di 6-7 ore di display acceso sia con Galaxy A52 che Poco F3 andando tutto sommato a confermare la differenza di dotazione. Tutti e tre non supportano la ricarica wireless mentre hanno la ricarica rapida a 33W sugli smartphone Xiaomi e a 25W su quello Samsung, mentre però i primi due hanno in confezione l’alimentatore compatibile, sul Galaxy c’è un più classico caricabatterie da 15W massimo.

In conclusione

In sintesi qualsiasi smartphone andrete ad acquistare ovviamente cadrete in piedi, sono la creme de la creme della nuova fascia media di questo 2021 e in termini di prezzo siamo più o meno li al netto di sconti che comunque non si stanno risparmiando.