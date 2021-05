OnePlus, Xiaomi, Huawei, Samsung e ASUS hanno rilasciato alcuni aggiornamenti software per diversi smartphone. Scopriamo le novità nei capitoli sottostanti.

OxygenOS 11 Open Beta 10 per OnePlus 8/8 Pro

OnePlus ha appena rilasciato la Open Beta 10 di OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. La feature più interessante contenuta nella nuova build è la possibilità di utilizzare un avatar Bitmoji nella modalità AOD (Always-On Display). Per utilizzare la feature, nata da una collaborazione con Snapchat e Bitmoji, gli utenti devono attivarla dal menu Impostazioni > Personalizzazione > Orologio > Bitmoji. Oltre a questa novità, la Open Beta 10 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro include anche le patch di sicurezza di maggio e numerosi miglioramenti sotto il cofano.

Come sempre l’update è disponibile tramite OTA, nel classico menu degli aggiornamenti, solo per gli utenti registrati al programma di beta di OxygenOS 11. Se non si vuole attendere l’arrivo del firmware, è possibile scaricarlo manualmente dai link sottostanti:

MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 11 e non solo

A seguito del rollout della MIUI 12.5 in Cina lo scorso mese, in queste ore l’azienda cinese ha avviato la distribuzione della nuova versione della MIUI per lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G in Europa. La build, con la versione 12.5.1.0.RKBEUXM, dovrebbe rendere gli smartphone molto più scattanti e rapidi, almeno da quanto viene indicato all’interno del changelog. Il firmware, costituito anche della patch di sicurezza di aprile, può essere scaricato tramite il classico pannello degli aggiornamenti presenti nelle Impostazioni della MIUI.

Oltre alla nuova versione della MIUI, l’azienda ha pubblicato l’aggiornamento 14.5.18 di Mi Browser che va a correggere alcuni bug noti e aggiunge la funzione disco. Infatti, secondo quanto mostrato negli screenshot sottostanti, gli utenti muniti di un account Mi potranno accedere allo storage online su disco e sfruttare 6 TB di spazio.

Patch di marzo e di aprile per Huawei P40 Lite e P Smart Pro

Huawei è un po’ indietro con il rilascio delle patch di sicurezza di Android, ma in queste ore avvia il rilascio delle patch di sicurezza di marzo per il modello Huawei P40 Lite e di aprile per lo smartphone Huawei P Smart Pro. Andando con ordine, Huawei P40 Lite riceve la versione EMUI 10.1.0.316 con un peso di 180 MB e non vengono elencati ulteriori novità oltre alle patch di marzo; Huawei P Smart Pro, invece, riceve la build EMUI 10.0.0.403 da 117 MB con la sola indicazione delle patch di aprile.

Per controllare la presenza degli update basta entrare nell’apposito pannello degli aggiornamenti oppure avviare l’app Supporto.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di marzo

La build A505USQSCDUE2 per Samsung Galaxy A50 è attualmente in fase di rilascio per lo smartphone di fascia media dell’azienda sudcoreana con le patch di sicurezza di marzo. Dalle informazioni pubblicate in rete non viene fatta menzione della presenza di ulteriori funzioni, ma solo che è attualmente in distribuzione negli USA.

In attesa che l’update arrivi anche nel nostro Paese, vi ricordiamo che è possibile controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

ASUS ZenFone 8 e 8 Flip si aggiornano

Dopo il primo aggiornamento per ASUS ZenFone 8, l’azienda ha iniziato il rollout di un secondo update per i modelli ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip. I firmware, 30.11.51.44 per ASUS ZenFone 8 e 30.11.55.39 per ASUS ZenFone 8 Flip, vanno a migliorare le prestazioni della fotocamera e poco altro.

