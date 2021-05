Samsung rilascia patch di sicurezza per un gran numero di smartphone e tablet, mentre Redmi porta la MIUI 12.5 sul modello Note 9. Scopriamo in dettaglio quali sono le novità e come scaricare gli aggiornamenti.

Patch di maggio per Samsung Galaxy Note 9 e Tab S6 Lite

Il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy Tab S6 Lite e Samsung Galaxy Note 9, rispettivamente con le build P61xXXU4CUE1 e N960FXXU8FUE1. Al momento non si conoscono i dettagli precisi sulle novità integrate nei nuovi firmware – ad eccezione delle patch di maggio, sia chiaro -, ma è probabile che siano presenti anche miglioramenti per la fotocamera e la funzione Quick Share.

L’aggiornamento, quando disponibile, potrà essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di maggio per Samsung Galaxy A52 e A52 5G

Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52 5G, due tra i migliori smartphone economici di Samsung, stanno ricevendo gli aggiornamenti A525FXXU2AUE1 (in Vietnam, Russia e Ucraina) e A526BXXU1AUE1 in alcuni paesi europei. Oltre alle patch di sicurezza di maggio, entrambi gli smartphone possono godere di una novità piuttosto importante: gli effetti video da utilizzare durante le video chiamate con applicazioni come Zoom, Microsoft Teams e Google Duo.

Il changelog, inoltre, fa riferimento a miglioramenti per quanto riguarda la qualità della fotocamera, la sensibilità del display touch, la qualità delle chiamate telefoniche e della condivisione con dispositivi Galaxy tramite Quick Share.

L’audio a 360° arriva su Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70, oltre a ricevere le patch di sicurezza di maggio, adesso dispone di una feature molto importante: il supporto all’audio a 360°. Il firmware A705FNXXU5DEU2, infatti, offre a tutti gli utenti muniti delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro di sfruttare l’audio a 360° per ascoltare musica con un sound simile a quello di un teatro.

MIUI 12.5 in arrivo su Redmi Note 9

Passando a Redmi, l’azienda cinese sta iniziando a rilasciare l’aggiornamento della MIUI alla versione 12.5 per il modello Redmi Note 9. Gli utenti muniti dello smartphone possono procedere al download manuale della build attraverso questo link, attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento oppure controllare tramite l’apposito menu degli aggiornamenti di sistema.