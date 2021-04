Se avete ancora tra le mani un OnePlus 6 o un OnePlus 6T e state aspettando buone notizie per il rilascio dell’aggiornamento alla OxygenOS 11 con base Android 11, ci sono delle novità per voi, ma non sono esattamente entusiasmanti.

Qualche giorno fa, nel contesto di una raccolta particolarmente ricca, vi abbiamo illustrato l’ultimo update software in roll out per i due modelli menzionati: ancora una volta i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T si sono dovuti accontentare di banali patch di sicurezza mensili e nient’altro.

Oggi finalmente sappiamo quando qualcosa inizierà a muoversi sul fronte del major update ad Android 11, tuttavia l’attesa si prospetta ancora piuttosto lunga, in particolar modo per gli utenti non disposti ad installare una versione beta dell’OS.

Android 11 per OnePlus 6/6T: ecco quando (più o meno)

È inutile girarci intorno: parliamo di due modelli arrivati sul mercato nel 2018 e che per il produttore non rappresentano più una priorità. Insomma, considerato che OnePlus non sta esattamente brillando per tempestività degli aggiornamenti, è già positivo avere delle certezze.

Quest’oggi, sul forum ufficiale del brand, sono state pubblicate domande e risponde del Q&A di aprile 2021 e la prima domanda attiene proprio al rilascio della OxygenOS 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Ecco la risposta ufficiale: «La versione Android 11 Open Beta per OnePlus 6 e 6T è in programma per essere rilasciata alla fine di agosto».

Insomma, tra quattro mesi – quando la fase beta di Android 12 sarà quasi giunta al termine – per i due modelli in argomento prenderà il via quella di Android 11. Allo stato attuale non ci sono certezze sulla durata della fase beta e, quindi, sulla data di rilascio della versione stabile dell’aggiornamento.

Possedete ancora un OnePlus 6 o 6T? Passerete al ramo Open Beta per ricevere un po’ prima Android 11? Ditecelo nei commenti.