Il programma Android Enterprise Recommended (AER) di Google è una certificazione piuttosto importante per l’ambito aziendale, ed indica quali sono i device Android presenti sul mercato indicati per questo ambiente lavorativo. Un device che riceve la certificazione AER, infatti, offre all’ambiente aziendale alcune importanti sicurezze come ad esempio aggiornamenti di sicurezza puntali e non oltre i 90 giorni dal rilascio da parte di Google, e non solo.

Ideali per l’uso in azienda

In queste ore due nuovi device di OnePlus entrano a far parte del programma Android Enterprise Recommended di Google: OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G. Nonostante si tratti di device Android con un hardware piuttosto parco a fronte di un rapporto qualità/prezzo decisamente invitante, l’arrivo della certificazione li rende ideali per essere scelti come device da integrare all’interno di un’azienda.

OnePlus è relativamente nuova per quanto riguarda il programma AER di Google, ed infatti, ad oggi, sono solo 6 gli smartphone del colosso cinese presenti all’interno della Enterprise Solutions Directory: OnePlus 8 – il primo device dell’azienda a ricevere la certificazione -, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus Nord e OnePlus Nord N10 5G.

La certificazione AER rende un po’ meno gravosa la conferma che entrambi i sopracitati device riceveranno una sola major release di Android, con le patch di sicurezza invece confermate fino a gennaio 2023.

