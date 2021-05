E’ passato più di un anno dall’ultimo aggiornamento del browser Samsung Internet Go, ma oggi l’azienda sudcoreana ha rilasciato un nuovo update per la versione alleggerita di Samsung Internet Browser destinata agli smartphone Samsung che eseguono Android Go, la versione ridotta del sistema operativo Android.

Nel corso degli anni Samsung ha lanciato alcuni smartphone economici con Android Go come Galaxy A2 Core e Galaxy J4, i quali utilizzano Samsung Internet Go in quanto questo browser non include l’intero motore Chromium per il rendering delle pagine, ma solo WebView di Android. Per il resto, l’interfaccia di Samsung Internet Go è quasi la stessa a tutti gli effetti, tuttavia alcune funzionalità sono ovviamente assenti.

Le funzionalità che mancano in questa versione ridotta di Samsung Internet Browser includono estensioni e ad blocker, la modalità notturna e la sincronizzazione Samsung Cloud.

Samsung Internet Go riceve un nuovo aggiornamento dopo molto tempo

L’aggiornamento di oggi porta la versione di Samsung Internet Go alla numero 7.4.00.11 ed è attualmente in rilascio per i dispositivi Android Go di Samsung, tuttavia è anche possibile scaricare il relativo APK qui e procedere con l’installazione manuale.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Samsung del mese.