Samsung lancerà in Europa il suo prossimo smartphone di fascia media, ovvero il Samsung Galaxy M32, entro la fine dell’anno. Nelle ultime ore, sono emerse in Rete delle nuove e interessanti informazioni riguardo alcune delle caratteristiche di questo nuovo smartphone, nonché le opzioni di colore previste per il mercato europeo.

A oggi, Samsung non ha ancora introdotto in Europa alcun nuovo smartphone della serie M. L’anno scorso, il colosso sudcoreano ha lanciato ben due dispositivi della serie M, ovvero Samsung Galaxy M21 e Samsung Galaxy M31, per poi spostare, all’inizio di quest’anno, l’attenzione verso la sua serie di punta – e dunque gli smartphone della famiglia Galaxy S21 – e verso la serie A, con il lancio di Samsung Galaxy A52 e A72.

Caratteristiche di Samsung Galaxy M32

Nei prossimi mesi, tuttavia, l’azienda dovrebbe lanciare il Samsung Galaxy M32. Stando a quanto emerso in Rete nelle ultime ore, lo smartphone sarà dotato di una grande batteria da 6.000 mAh, che offre la stessa capacità del suo predecessore.

Lo smartphone sarà poi alimentato da un processore MediaTek Helio G80 che, in termini di potenza di calcolo, offre prestazioni paragonabili a quelle del Samsung Galaxy M31 dell’anno scorso, mentre è graficamente molto più veloce rispetto alle tecnologie viste su M21 e M31.

Oltre ciò, Samsung Galaxy M32 dovrebbe essere dotato di una fotocamera esterna da 64 MP e una fotocamera interna da 20 MP. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni bianco, nero e azzurro.