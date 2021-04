Samsung sembra essere impegnata nello sviluppo di un gran numero di dispositivi il cui lancio dovrebbe arrivare già nei prossimi mesi, di cui trovate i dettagli nei capitoli successivi.

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 viene indicato con il nuovo dispositivo di fascia media del colosso sudcoreano relativo alla famiglia di smartphone Galaxy M. In queste ore alcune informazioni chiave del dispositivo sono state scovate all’interno del database di Geekbench, come riporta l’immagine sottostante.

Da quel scorgiamo dai dettagli carpiti su Geekbench, Samsung Galaxy M32 è indicato con il nome in codice SM-M325F e monta Android 11. I leak scommettono che lo smartphone monti il processore MediaTek G80, 6 GB di RAM ed una batteria da 6000 mAh.

Ecco la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy M32:

display Super AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e sensore per le impronte digitali;

processore MediaTek Helio G80;

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

fotocamera principale: sensore da 64 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 5 MP e sensore macro 5 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.2;

jack audio da 3.5 mm e supporto Dolby Atmos;

dimensioni: 73.6 x 158.9 x 8.4 mm;

peso: 184 grammi;

supporto dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C;

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

Android 11 con la One UI 3.1.

Spunta il notebook Samsung Galaxy Book Go

Nuovi rumor indicano che l’azienda starebbe lavorando ad un nuovo laptop economico basato su architettura ARM con Windows 10. Etichettato con il nome di Samsung Galaxy Book Go, questo portatile dovrebbe montare un display da 14 pollici a risoluzione Full HD con processore Snapdragon 7c, 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Secondo le poche informazioni disponibili sembra che Samsung Galaxy Book Go potrà fare affidamento su una batteria da 42,3 W/hr, porte USB Type-C, modulo Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, supporto Miracast, sensore per le impronte digitali e supporto a Windows Hello. Il dispositivo potrebbe essere commercializzato ad un prezzo di circa 300 euro.

Samsung Galaxy Buds 2 in arrivo a giugno

Cambiando argomento e spostandoci invece nel ramo dell’azienda che si occupa dei dispositivi wearable e più specificamente delle cuffie true wireless, sembra che l’azienda stia lavorando al modello Samsung Galaxy Buds 2. Attese come successore del modello lanciato nel 2019, si ipotizza che potrebbero rappresentare la versione finora più a buon mercato della famosa linea di cuffie TWS.

Se il rumor circa il suo prezzo di lancio competitivo dovesse corrispondere al vero, è altamente probabile che l’azienda sia scesa a qualche compromesso per quanto riguarda alcune feature invece presenti nei modelli più costosi, come ad esempio la cancellazione attiva del rumore e l’audio immersivo a 360°.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 potrebbero arrivare entro il mese di giugno con un gran numero di colorazioni differenti.