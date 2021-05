Il percorso di avvicinamento all’Amazon Prime Day 2021 ci mette di fronte a nuove opportunità di risparmio: in questi giorni Amazon sta regalando ad alcuni fortunati clienti un totale di 15 euro di sconti per effetto di tre codici promozionali dedicati.

Insomma, dopo avervi parlato nei giorni scorsi della nuova possibilità di pagare in contanti i propri acquisti, torniamo alla quotidianità di Amazon, fatta di offerte e sconti sui prodotti più disparati.

15 euro di sconto su Amazon con questi codici promozionali

Partiamo con alcuni chiarimenti sul meccanismo di questa nuova promozione firmata Amazon.

Innanzitutto l’iniziativa non è aperta a tutti, bensì è su invito: possono usufruirne solo ed esclusivamente “i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it” (e, come potete vedere dallo screenshot, non è il caso di chi vi scrive [N. d. R.]). In totale, si parla di 5.000 fortunati clienti.

In secondo luogo, non sono 15 euro di sconto cumulabili o sfruttabili su un singolo acquisto, ma 15 euro di sconto complessivi frutto di tre codici sconto da 5 euro ciascuno. Ogni codice può essere riscattato e sfruttato dal cliente una sola volta, su ordini da almeno 25 euro da effettuare entro le ore 23:59 del 30 maggio 2021.

I codici promozionali in questione sono:

REGALO1

REGALO2

REGALO3

Per scoprire se avete diritto ai codici promozionali indicati, i termini e le condizioni della promozione, nonché i prodotti compatibili con la stessa, potete fare riferimento al seguente link:

15 euro di sconto su Amazon con questi codici promozionali

Rientrate tra i 5.000 fortunati clienti Amazon selezionati? Come sfrutterete questi 15 euro di sconto? Fatecelo sapere nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: POCO M3 Pro 5G è in offerta lancio e il prezzo è pazzesco