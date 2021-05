Senza ombra di dubbio POCO M3 Pro 5G è uno smartphone destinato a scuotere la fascia media del mercato, con il suo rapporto prezzo/prestazioni impareggiabile. Ancora una volta POCO ha riscritto le regole, scendendo sotto il muro dei 200 euro per uno smartphone dotato di connettività 5G, che può dunque essere una scelta azzeccata per chi cerca un dispositivo in grado di durare per qualche anno, senza spendere eccessivamente.

Promozione di lancio

I brand del gruppo Xiaomi, come Redmi e POCO, ci hanno abituati a promozioni strepitose per il lancio di nuovi prodotti e anche POCO M3 Pro 5G non fa eccezione. Se il prezzo di listino, per qualche motivo, non dovesse convincervi, ci penserà lo sconto incredibile preparato per voi da POCO, che toglie 40 euro a un prezzo già invitante.

In questo modo i prezzi di POCO M3 Pro 5G partiranno da soli 159 euro per la versione con 4-64 GB di memoria, mentre la variante con 6-128 GB sarà in vendita a soli 19 euro, scontata quindi di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Troppo bello per essere vero? Più o meno, visto che la promozione di lancio non durerà all’infinito.

Avete infatti tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per poter acquistare il nuovo medio gamma a questo prezzo, valido solamente sullo store ufficiale. Al termine della promozione i prezzi torneranno quelli di listino, anche se è possibile che nelle prossime settimane arrivi qualche altra promozione. Difficile però che il prezzo scenda così tanto, se non tra qualche mese.

Se avete messo gli occhi su POCO M3 Pro 5G è dunque il momento di acquistarlo, utilizzando il link sottostante che vi porterà dritti allo store ufficiale po.co.

