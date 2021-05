Amazon annuncia oggi una svolta epocale, che permetterà all’e-commerce più famoso al mondo di acquisire ulteriori clienti. Finora molti utenti sono stati frenati dalla necessità di possedere una carta di credito, anche prepagata, per effettuare i propri acquisti. L’alternativa era quella di acquistare in negozio un buono acquisti o di effettuare una ricarica sul proprio conto Amazon, ma in questo caso l’utente finiva spesso per ricaricare una cifra maggiore rispetto alla spesa reale, un limite inaccettabile per molti utenti occasionali.

Su Amazon si paga in contanti

Da oggi le cose cambiano per tutti e sarà possibile effettuare il pagamento dei propri ordini in contanti. Per farlo sarà però necessario recarsi presso uno degli oltre 4.000 punti Western Union distribuiti sul territorio italiano. Per trovare il più vicino basterà consultare l’app di Amazon, che lo indicherà sulla base del CAP inserito.

L’acquirente avrà 48 ore di tempo per recarsi presso Western Union, mostrare il codice ricevuto via e-mail e procedere al pagamento dell’ordine. Una volta completato il pagamento il pacco sarà spedito secondo le consuete modalità e potrà essere tracciato nel suo percorso verso il domicilio dell’utente.

L’utente che sceglierà di pagare in contanti non dovrà versare alcun contributo aggiuntivo, se si escludono gli eventuali costi per recarsi presso il punto Western Union più vicino. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l’ordine verrà annullato automaticamente dal sistema.

Nel caso l’utente voglia rendere il prodotto acquistato, potrà farlo con la consueta procedura, ricevendo l’accredito sul proprio account. La somma potrà essere utilizzata per gli acquisti successivi selezionando il buono regalo ricevuto. Nessun rimborso in denaro quindi, a differenza di quanto avviene per i pagamenti con carta di credito, dove l’utente può scegliere tra buono regalo o rimborso sulla carta.

Per tutti i dettagli di rimandiamo alla pagina di Amazon che illustra la novità.