Annunciato pochi giorni addietro in coppia col meno acclamato ASUS ZenFone 8 Flip, ASUS ZenFone 8 sta ricevendo in queste ore il suo primo aggiornamento software. Nel frattempo, dal produttore taiwanese è arrivata una promessa incoraggiante per il futuro supporto software del terminale.

ASUS ZenFone 8: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dalla notizia più attuale: ASUS ZenFone 8 sta ricevendo il primo aggiornamento software della sua breve carriera.

Come potete vedere dallo screenshot, l’update è già arrivato sul nostro modello e si tratta di un file OTA da 256,81 MB. La nuova versione software è la numero 30.11.51.41 e le novità elencate comprendono patch di sicurezza Android, miglioramenti della qualità fotografica e degli immancabili miglioramenti di stabilità. È stata inserita anche una comoda funzione di ricerca nelle impostazioni per forzare la modalità scura per le singole applicazioni.

Ecco il changelog completo:

Improved system stability Improved system performance Improved camera quality Added priority mode in ASUS Settings Added search function in Force Dark Mode Enabled VoLTE on Telia (Lithuania) Enabled VoLTE & VoWifi on ICE (Norway) Updated Android security patch.

Se avete già tra le mani un ASUS ZenFone 8 e non avete ancora ricevuto la classica notifica di aggiornamento, potete effettuare una ricerca manuale seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Almeno due nuove versioni di Android

Se l’arrivo di un primo aggiornamento software a ridosso del debutto di uno smartphone sul mercato non rappresenta di certo una mossa inconsueta, pare che ASUS voglia alimentare l’interesse verso il suo nuovo flagship compatto (che abbiamo messo a confronto coi suoi “colleghi” Samsung Galaxy S21 e Google Pixel 5) anche fornendo rassicurazioni sul futuro supporto software.

Stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge (link in fonte), infatti, il produttore taiwanese avrebbe confermato che ASUS ZenFone 8 riceverà un minimo di due “major OS update“, vale a dire almeno due nuove versioni di Android.

Questa promessa va comunque contestualizzata: ASUS ZenFone 8 è arrivato sul mercato con Android 11 preinstallato, ciò vuol dire che riceverà di sicuro Android 12 (il cui percorso di sviluppo da parte di Google procede spedito ed è ormai a buon punto) e Android 13.

In tutta onestà, vista anche la fascia di prezzo di appartenenza del terminale e il recente annuncio di Qualcomm, sarebbe preferibile poter contare su una promessa più a lungo termine, comprensiva ad esempio di Android 14.

Andando a completare il discorso con le patch di sicurezza di Android, la promessa di ASUS vedrebbe anche queste ultime garantite per lo stesso periodo di tempo (due anni), il che sarebbe francamente piuttosto deludente.

Leggi anche: Recensione ASUS ZenFone 8