A poche ore dal lancio della prima beta pubblica di Android 12, Google annuncia di voler aprire il suo primo negozio fisico in una delle più grandi città del mondo: New York. L’inaugurazione del primo Google Store è prevista per l’estate 2021: scopriamo tutti i dettagli rilasciati da Big G.

Il primo Google Store fisico aprirà a New York

Il primo negozio al dettaglio di Google aprirà a New York, nel quartiere di Chelsea (Manhattan), e sarà uno spazio dove gli utenti potranno toccare con mano i prodotti e i servizi offerti dalla casa di Mountain View. Saranno a disposizione gli smartphone della serie Pixel (chissà se sarà previsto un evento per il lancio dei prossimi Google Pixel 6), ma anche i prodotti per la smart home Nest, i wearable Fitbit, i Pixelbook e non solo.

Il negozio permetterà anche di ritirare gli acquisti effettuati all’interno del negozio online, immaginiamo senza costi aggiuntivi. Saranno disponibili gli esperti di Google per consigliare i clienti e indirizzarli verso il dispositivo più adatto, ma anche per risolvere problemi e per fornire assistenza e riparazioni.

Tutto questo naturalmente senza dimenticarsi della salute: visto il periodo di pandemia, il negozio è stato pensato per risultare il più sicuro possibile per i clienti, che dovranno indossare una mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento. Gli spazi saranno puliti più volte al giorno, e la quantità di persone presenti sarà limitata.

Il negozio sorgerà a Chelsea, New York, in quanto farà parte di un campus urbano che ospita molti degli oltre 11.000 dipendenti di Google della Grande Mela. Si tratterà ovviamente di un grande passo per Big G, che in futuro potrebbe portare all’apertura di tanti altri punti vendita sparsi per il mondo: chissà se un giorno vedremo un Google Store anche in Italia.

