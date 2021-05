Ora più che mai Xiaomi può vantare una crescita incredibile, tale da averla portata al secondo posto tra i maggiori produttori di smartphone a livello europeo, un risultato incredibile per un’azienda così giovane. In attesa della partenza delle offerte smartphone Amazon Prime Day, Unieuro ha dato via agli Xiaomi Days con un gran numero di smartphone e altri prodotti in sconto.

Xiaomi Days Unieuro: smartphone

Xiaomi Mi 10T Lite, a 299,90 euro invece di 399,90 euro con il 25% di sconto;

invece di 399,90 euro con il 25% di sconto; Redmi Note 10S (Bianco, Blu, Grigio), a 279,90 euro ;

; Redmi Note 10 5G (Argento, Blu, Grigio), a 249,90 euro invece di 279,89 euro con il 10% di sconto;

invece di 279,89 euro con il 10% di sconto; Redmi Note 10 (Grigio, Bianco), a 199 euro invece di 229,90 euro con il 13% di sconto;

invece di 229,90 euro con il 13% di sconto; Redmi 9T (Verde, Grigio, Arancione), a 179,99 euro invece di 199,90 euro con il 9% di sconto;

invece di 199,90 euro con il 9% di sconto; Redmi 9A (Grigio, Blu), a 99,99 euro invece di 119,90 euro con il 16% di sconto.

Xiaomi Days Unieuro: smart speaker

Xiaomi Mi Smart Clock, a 49,99 euro invece di 59,99 euro con il 16% di sconto;

invece di 59,99 euro con il 16% di sconto; Xiaomi Mi Smart Speaker, a 39,99 euro invece di 59,99 euro con il 33% di sconto.

Xiaomi Days Unieuro: wearable

Infine, prima di lasciarvi valutare qual è l’offerta ideale per le vostre necessità, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le tante offerte del mondo hi-tech che pubblichiamo ogni giorno.

Scopri tutte le offerte Xiaomi Days su Unieuro

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi