Attualmente Samsung offre una delle opzioni migliori per acquistare un tablet Android economico di una certa qualità. Samsung Galaxy Tab A7 rappresenta una delle scelte più interessanti in questo segmento, ma se volete risparmiare ulteriormente accontentandovi di specifiche leggermente inferiori, potrebbe valere la pena di aspettare ancora un po’.

Samsung lancerà il tablet Galaxy Tab A7 Lite nei prossimi mesi

L’indiscrezione circa il fatto che il colosso sudcoreano avesse in cantiere una versione più economica di Samsung Galaxy A7 risale a febbraio e ora possiamo farci un’idea di come potrebbe essere grazie ai render forniti da @OnLeaks e WinFuture.

Guardando le immagini si notano le somiglianze con Galaxy Tab A7, tuttavia le cornici laterali appaiono notevolmente più sottili.

Il display di Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un pannello LCD da 8,7 pollici con risoluzione WXGA+, mentre sul lato posteriore è presente un singolo sensore da 8 MP che rappresenta un aggiornamento della fotocamera da 5 MP del modello Galaxy Tab A7, tuttavia la fotocamera frontale è un sensore da soli 2 MP.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è trainato da un processore MediaTek MT8768x octa-core, accompagnato da 3 GB di RAM LPDDR3 e 32 o 64 GB di memoria per l’archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

OnLeaks rivela inoltre che il prossimo tablet di Samsung sarà dotato di altoparlanti stereo posizionati uno in alto e uno in basso e di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il tablet verrà fornito con Android 11 preinstallato e sarà alimentato da una batteria da 5.100 mAh che supporta la ricarica rapida. Sul fronte della connettività il tablet include GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, con una variante che supporta anche LTE.

Disponibilità e prezzo di Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite dovrebbe essere annunciato a giugno insieme a Galaxy Tab S7 Lite a un prezzo di circa 150 euro per il modello solo Wi-Fi.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative ai tablet in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori tablet Android del mese.