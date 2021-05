In attesa dell’arrivo delle tante offerte Amazon Prime Day, gli utenti alla ricerca di alcuni tra i migliori smartphone Android del 2021 possono volgere la propria attenzione su Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, quest’oggi in offerta su Amazon. Entrambi gli smartphone si possono considerare come dei must buy per chi è alla ricerca del non plus ultra in ambito mobile, merito del colosso sudcoreano che ha confezionato due prodotti esclusivi che non temono il confronto con nessuno.

Due occasioni da non lasciarsi scappare

Partendo da Samsung Galaxy S21, il più piccolo ed “economico” tra i due, ricordiamo che si tratta di un dispositivo munito di un eccellente display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate a 120 Hz, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di memoria interna, connettività 5G, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 4000 mAh.

Acquista Samsung Galaxy S21 a 679 euro

Se, invece, siete alla ricerca della massima espressione dell’ingegno di Samsung, il modello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G offre un incredibile display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione WQHD+ con refresh rate a 120 Hz, 12 GB di RAM, 128 GB di spazio di memoria interno, connettività 5G, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 5000 mAh

Acquista Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1099 euro