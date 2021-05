John Wu, il padre di Magisk, sta facendo un cambiamento nella sua carriera, tanto grande quanto singolare. Lo sviluppatore lascerà Apple per unirsi a Google, la società che sviluppa il sistema operativo su cui lui stesso ha lavorato per aiutare milioni di utenti a ottenere l’accesso root.

Non a caso John Wu, popolare come nessuno su XDA, si sta unendo al team responsabile della protezione del sistema operativo Android dalle vulnerabilità, visto viene utilizzato su oltre 2,5 miliardi di dispositivi in ​​tutto il mondo.

Il creatore di Magisk entra nel team di sicurezza Android

La scelta dello sviluppatore sembra una progressione naturale nella sua carriera e non stupisce particolarmente, dal momento che lo sviluppo e la manutenzione di Magisk richiede una profonda comprensione di molti aspetti relativi alla sicurezza del sistema operativo mobile di Google.

Nonostante il conflitto di interessi è curioso che a John Wu sia stato dato il via libera per continuare a lavorare su progetti esistenti come Magisk, che può rendere i dispositivi Android meno sicuri, ed è stato altrettanto sorprendente apprendere che John Wu era entrato a far parte di Apple nel 2019.

Magisk è open source, pertanto chiunque può contribuire tecnicamente ad esso, ma la complessità del progetto elimina chiunque non abbia profonde competenze di Android e Linux.

