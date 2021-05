Fastweb cambia le modalità di attivazione del 5G e aggiunge un nuovo prefisso

Oggi è una giornata ricca di novità in casa Fastweb: l’operatore ha deciso di implementare – anche per facilitare la vita a tutti i suoi clienti – una nuova modalità per l’attivazione del 5G che, d’ora in avanti, non necessiterà più del passaggio obbligatorio dall’area clienti MyFastweb.

Come attivare, da oggi, il 5G di Fastweb

Da oggi 17 maggio 2021 tutti i clienti Fastweb non dovranno più effettuare alcun richiesta specifica di attivazione del 5G, ma, così da avviso presente sul sito ufficiale dell’operatore, il servizio in tecnologia 5G si attiverà in automatico, naturalmente a patto che l’utente utilizzi la propria SIM in uno smartphone compatibile con la rete 5G di Fastweb (ad esempio, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Xiaomi Mi 11 5G, Oppo Find X3 Neo). E’ bene specificare che Fastweb si riserva di abilitare il 5G in massimo 20 giorni dall’utilizzo della SIM Fastweb, in un’area coperta dalla rete, in un dispositivo compatibile.

C’è però un’altra novità, sicuramente meno “succulenta”, per i nuovi clienti Fastweb: l’operatore ha ricevuto dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il nuovo prefisso 3758 che potrà quindi essere, nei prossimi mesi, utilizzato per le attivazioni di nuove numerazioni mobili.