TIM Special 70 è disponibile per tutti i nuovi clienti: 70 GB e tutto illimitato a 9,99 euro

TIM ha pronta un’offensiva per conquistare nuovi clienti e per questo weekend di metà maggio lancia TIM Special 70, offerta in edizione limitata che potrà essere attivata in negozi TIM da tutti coloro che provengono da un altro operatore, a patto che siano disposti a procedere alla portabilità del numero.

TIM Special 70: ecco cosa offre e come attivarla

Esattamente come la precedente versione winback, TIM Special 70 prevede minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale e 70 GB di traffico internet in 2G, 3G e 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps di upload al costo di 9,99 euro al mese. Non vi è alcun contributo di attivazione, ma il cliente dovrà pagare – salvo eventuali promozioni – 10 euro per la nuova SIM.

In sostanza, la TIM Special 70, oltre che essere attivabile da alcuni ex clienti selezionati via SMS, è adesso disponibile in edizione limitata anche in alcuni negozi TIM (e fino ad esaurimento di codici PIN interni), qualora si provenga da altro operatore telefonico e senza aver ricevuto alcun SMS ad hoc.

Vi ricordiamo che l’offerta TIM Special 70 è compatibile con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica che, in caso di attivazione, porta con sé il servizio di Ricarica Automatica, che, addebitando il costo del rinnovo dell’offerta in bolletta, rende illimitati i GB compresi nel bundle dati mensile.