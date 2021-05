Il team di sviluppo di Google Assistant sta lavorando ad un bel po’ di feature per l’assistente digitale, a partire dall’interessante nuovo design dell’interfaccia generale che abbiamo visto appena qualche ora fa. Quest’oggi, però, scopriamo l’integrazione di un nuovo pannello – “Le tue app” – all’interno delle impostazioni generali di Google Assistant.

Arriva il pannello Le tue app

Una volta entrati nelle impostazioni, infatti, ecco apparire il pannello “Le tue app” tra “I tuoi luoghi” e “Lingue”; il pannello, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti in galleria, permette di “gestire la modalità di funzionamento dell’assistente con le app installate.” Esso, infatti, presenta alcune app installate sul proprio smartphone, come ad esempio Google Chrome ed in questo caso alcune di quelle sviluppate da Samsung – gli screenshot fanno riferimento a un Samsung Galaxy Note 9 presente in redazione.

Previous Next Fullscreen

Tappando su ogni app presente nella lista possiamo notare la presenza di due voci: consenti all’assistente di imparare dal browser e consenti ad assistente di scegliere questo browser. La prima offre la possibile a Google Assistant di “accedere ai siti web visitati con questo browser e di imparare da tali siti per usufruire di un’esperienza personalizzata“, mentre la seconda “quando chiedi di cercare qualcosa sul Web, l’assistente può scegliere questa app browser anche se non dici il nome del browser o del sito web.”

Interessante notare come nella porzione inferiore della UI è disponibile il rimando per creare immediatamente una scorciatoia app-specifica; in questo caso, l’unica scorciatoia disponibile permette di aprire una nuova scheda di Google Chrome tramite la propria voce.

Non è chiaro se il nuovo pannello sia legato al rilascio di un nuovo aggiornamento di Google Assistant o se si tratti di un allineamento lato server, in ogni caso vi consigliamo di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti per l’applicazione tramite il badge del Play Store sottostante.