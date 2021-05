Il successo di POCO è ormai sotto gli occhi di tutti, sin da quando il lancio di POCO F1 ha posizionato l’azienda tra i brand in maggiore crescita grazie alle ottime prestazioni del telefono e all’incredibile rapporto qualità/prezzo. In queste ore scopriamo che la compagnia ha in serbo una nuova e interessante novità lato mobile: POCO M3 Pro 5G.

POCO è pronto a fare il grande passo

Posizionato di fianco il modello POCO M3, la versione POCO M3 Pro 5G rappresenta un bel passo in avanti in quanto si tratta del primo smartphone della serie M con connettività 5G, come hanno dichiarato due executive POCO in questa intervista. Kevin Xiaobo Qiu e Angus Ng, infatti, hanno dichiarato che POCO M3 Pro 5G farà affidamento ad un processore MediaTek di fascia medio-alta e sarà anche il primo modello ad essere commercializzato in tutto il mondo.

Sebbene i due dirigenti non abbiano parlato in modo specifico delle caratteristiche del dispositivo, a parte il riferimento al 5G, il SoC MediaTek e il display con refresh rate elevato, il sempre affidabile Ishan Agarwall ha pubblicato su Twitter un render in cui è possibile ammirare quello che dovrebbe essere il design definitivo dello smartphone.

Dall’immagine possiamo notare uno smartphone dal forte sapore premium, con un importante modulo fotografico posteriore, quattro colorazioni e sensore laterale per le impronte digitale – niente display AMOLED a questo punto. Agarwall è inoltre convinto che POCO presenterà il dispositivo il 19 maggio ad un prezzo non ancora noto, purtroppo.