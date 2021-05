Hublot, l’azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, ha annunciato il lancio di uno smartwatch Wear OS denominato Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020, realizzato, come suggerisce il nome, in partnership con la UEFA in occasione dei campionati europei di calcio Euro 2020 (l’edizione che si sarebbe dovuta tenere lo scorso anno ma che è stata rimandata a causa del Covid) e dal costo esorbitante di 5.800 dollari. Un prezzo per cuori forti.

Il brand svizzero non è estraneo dal realizzare orologi commemorativi di eventi e competizioni UEFA tra cui quello lanciato in occasione dei campionati mondiali del 2018 e anche della Premier League.

Ciò che rende particolare e unico nel suo genere questo smartwatch è l’inclusione, per i primi 200 acquirenti, di un NFT (non-fungible token) che conterrà un estratto dello Hublot Fusion Podcast.

Specifiche tecniche di Hublot Big Bang

Anche esteticamente lo smartwatch contiene richiami a UEFA Euro 2020 come la presenza delle bandiere delle dodici nazioni ospitanti lungo la corona rotante. Il design riprende l’estetica dei precedenti Hublot Big Bang con cassa da 42 mm nella colorazione Black Magic e un unico pulsante sul lato destro dell’orologio.

Il display grazie al quale poter interagire con l’interfaccia di Wear OS è un pannello AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel protetto da una copertura in zaffiro.

Il prezzo assolutamente fuori mercato dello smartwatch dovrebbe quantomeno essere giusitifcato, in parte, dalla presenza di componenti hardware di primissimo livello, ma non è così.

Lo Hublot Big Bang può contare su specifiche tecniche tutt’altro che entusiasmanti: SoC Qualcomm Snapdragon 3100, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e una batteria da 300 mAh che, stando a quanto dichiarato da Hublot, si ricarica completamente in due ore e mezza.

Qualora foste così coraggiosi da esserne interessati sappiate che lo smartwatch è limitato a solo 1000 unità ed è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale Hublot.

Potrebbe interessarti anche: Pronti a rimettervi in forma? Fatevi aiutare da questo smartwatch che costa 8 euro