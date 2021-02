Se siete alla ricerca di uno smartwatch di lusso basato sulla piattaforma Wear OS by Google, c’è un nuovo modello che potrebbe fare al caso vostro: stiamo parlando di Hublot Big Band e Premier League.

Come ogni marchio di lusso degno di questo nome, Hublot si rivolge a una categoria chiave, quella dei calciatori professionisti ed in particolare quelli che giocano in Premier League.

Lo smartwatch Hublot Big Band e Premier League sarà realizzato soltanto in 200 unità e il suo prezzo probabilmente esclude che possano esserci interminabili code per riuscire ad accaparrarsene una: l’orologio, infatti, ha un prezzo ufficiale di 4.300 sterline (pari, al cambio, a circa 4.940 euro).

Le principali feature di Hublot Big Band e Premier League

La scheda tecnica del nuovo smartwatch di Hublot di certo non fa gridare al miracolo, in quanto l’orologio è animato da un processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e può contare su 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata.

Il display da 1,21 pollici può vantare una risoluzione di 390 x 390 pixel mentre la batteria da 300 mAh è capace di ricaricarsi completamente in circa due ore e mezza.

Il design è ispirato al colore viola della Premier League ed è basato su un cinturino in tessuto sgargiante fissato a una cassa in titanio lucido. Pare che questo orologio sia progettato per essere indossato da allenatori e addetti ai lavori ma ci sono alcuni bonus aggiuntivi anche per i tifosi, come ad esempio la Match Mode (feature che mostrerà all’utente la formazione della squadra e le decisioni VAR in tempo reale) e l’app esclusiva Hublot Loves Football Premier League (con notifiche prima dell’inizio delle partite, formazioni, gol, cartellini, ecc.).

Hublot per promuovere il suo nuovo smartwatch ha scelto due stelle della Premier League come José Mourinho e Alan Shearer:

Per ulteriori informazioni su questo smartwatch vi rimandiamo al sito ufficiale.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS