Uno dei vantaggi diretti dato dall’abbeverarsi dalla inesauribile fonte del modding per Android è la possibilità di trovare sempre una custom ROM per il proprio smartphone, magari in grado anche di utilizzare l’ultimissima versione di Android che normalmente non sarebbe nemmeno possibile intravedere nei sogni più vividi.

Cresce il numero di device supportati

LineageOS rappresenta la custom ROM più popolare e utilizzata, e la versione LineageOS 18.1 rilasciata ad inizio anno sta via via estendendo il proprio supporto a sempre più smartphone con ormai qualche anno di troppo sulle spalle. A tal proposito in queste ore gli sviluppatori della LineageOS 18.1 annunciano la versione definitiva per OnePlus 7T, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5, la serie Google Pixel 3 ed entrambe le varianti di Lenovo Yoga Tab 3 Plus.

Download LineageOS 18.1

Se desiderate, potete scaricare LineageOS 18.1 per i sopracitati dispositivi ai seguenti link:

Però, prima di lanciarvi a scaricare la build ed effettuare il flash della ROM con una custom recovery – come la TWRP, ad esempio -, vi consigliamo di effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sul vostro dispositivo, in quanto verranno eliminati, e di leggere attentamente tutte le istruzioni dettagliate nei link per il download.

