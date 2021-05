Alla fine dello scorso mese è stato lanciato Redmi K40 Gaming Edition, smartphone che ha fatto registrare ben 100.000 unità vendute in appena un minuto ma pare che il colosso cinese abbia in programma il lancio a breve di uno o addirittura più modelli che derivano da tale telefono.

Ne è certo il popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale il team di Redmi avrebbe pronto un altro modello della serie K40 Gaming che non è stato ancora annunciato.

Cosa sappiamo del nuovo modello Redmi K40 Gaming Edition

Tale smartphone dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 1100 (MT6891) mentre il Redmi K40 Gaming Edition presentato lo scorso mese può contare su una CPU MediaTek Dimensity 1200 (MT6893): si tratta di due chip non molto differenti tra di loro (il primo non presenta un core singolo Cortex-A78 a 3.0 GHz) e che possono contare su una GPU Mali-G77 MC9 e un processo di realizzazione con tecnologia a 6 nm.

Questa inedita versione dello smartphone di Redmi potrebbe pertanto essere una sorta di variante Lite, destinata ad arrivare sul mercato a un prezzo leggermente più basso.

Sempre secondo Digital Chat Station, tra le principali feature di questa inedita versione di Redmi K40 Gaming Edition vi dovrebbe essere un display con refresh rate elevato (probabilmente a 120 Hz) e risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, con supporto HDR10+ e colori a 10-bit e un foro al centro in alto per fare spazio alla fotocamera frontale.

E ancora, tra le caratteristiche di tale smartphone non dovrebbero mancare una fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Redmi per scoprire se e quando sarà lanciato questo smartphone, quale sarà il suo prezzo e, soprattutto, se il produttore cinese ha in progetto di commercializzarlo anche nei Paesi europei.

Leggi anche: la recensione di Redmi Note 10 Pro