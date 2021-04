Redmi K40 Gaming Edition è ufficiale: il nuovo smartphone pensato per i giocatori è stato presentato oggi in Cina, esattamente come previsto settimana scorsa. Il dispositivo entra dunque a far parte della famiglia K40, fino a questo momento composta da Redmi K40, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+, svelati un paio di mesi fa.

Redmi K40 Gaming Edition è ufficiale: ecco specifiche e funzionalità

Redmi K40 Gaming Edition è uno smartphone di fascia alta dedicato al gaming, con caratteristiche tecniche e funzionalità specifiche per offrire agli assidui giocatori mobili tutto ciò di cui hanno bisogno, tra potenza bruta e sistema di raffreddamento efficiente. Per quanto riguarda questi ultimi due punti troviamo infatti il SoC MediaTek Dimensity 1200 a 6 nm (con ARM Cortex-A78 che si spingono fino a 3,0 GHz di clock) e un sistema di raffreddamento a liquido tridimensionale, che combina strati di grafene, grafite e camere di vapore di grandi dimensioni.

Il display è un generoso pannello OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz e touch sampling rate fino a 480 Hz. Ad aumentare ulteriormente l’immersività ci pensano i due speaker certificati JBL con supporto Dolby Atmos. Presenti due grilletti magnetici per offrire controlli aggiuntivi nei giochi, con una durata stimata in almeno 1,5 milioni di utilizzi. Su un prodotto di questo tipo non poteva mancare la connettività 5G (SA e NSA), affiancata da quella Wi-Fi 6.

Lato memorie troviamo 6, 8 o persino 12 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Redmi non si è scordata dell’autonomia, e ha integrato a bordo una batteria da 5065 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 67 W (al 100% in 42 minuti). D’accordo, si tratta di uno smartphone per i giocatori, ma non per questo Redmi K40 Gaming Edition si tira indietro quando è il momento di scattare una foto: può infatti contare su una fotocamera anteriore da 16 MP e su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e tele macro da 2 MP.

Lo smartphone viene lanciato in tre colorazioni, Black, Silver e White, tutte con il gaming in mente (l’illuminazione RGB ne è un esempio). Gli ingombri restano importanti, ma Redmi non ha esagerato: parliamo di 8,3 mm e di un peso di 205 grammi. Ecco la scheda tecnica completa di Redmi K40 Gaming Edition:

display OLED da 6,67 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) a 120 Hz con touch sampling rate fino a 480 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1200 a 6 nm

6/8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e tele macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività dual 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC

doppio speaker certificato JBL con supporto Dolby Atmos

sensore d’impronte laterale, porta USB Type-C

batteria da 5065 mAh con ricarica rapida a 67 W

MIUI 12.5 con Android 11

dimensioni di 161,94 x 76,93 x 8,3 mm, peso di 205 grammi

Prezzo e uscita di Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K40 Gaming Edition è stato presentato in ben sei versioni ed è disponibile all’acquisto in Cina in preordine fin da subito (vendita libera dal 30 aprile 2021) ai seguenti prezzi:

6-128 GB – 1999 yuan (circa 255 euro)

8-128 GB – 2199 yuan (circa 280 euro)

8-256 GB – 2399 yuan (circa 306 euro)

12-128 GB – 2399 yuan (circa 306 euro)

12-256 GB – 2699 yuan (circa 344 euro)

Bruce Lee Special Edition (12-256 GB) – 2799 yuan (circa 357 euro)

Nessuna indicazione per quanto riguardo il mercato europeo, ma vi terremo come sempre aggiornati su eventuali sviluppi.

