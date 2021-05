Qualche giorno fa Google ha annunciato Entertainment Space, un’app che ha lo scopo di rivitalizzare i tablet Android con una nuova interfaccia pensata per rendere più semplice l’accesso ai contenuti multimediali come giochi, film e libri.

L’applicazione ha un aspetto molto simile a Google Chromecast con Google TV e questo è in gran parte dovuto al fatto che si basa sullo sviluppo di Android TV.

Google Entertainment Space si basa su Android TV

Google oggi ha spiegato in dettaglio come le app di terze parti possono essere incluse in questa esperienza multimediale coinvolgente che sostituisce Discover e si colloca a sinistra delle schermate Home di Android su tablet selezionati.

Attraverso le tre schede Watch, Games e Read, Google intende ridurre il sovraccarico dovuto all’integrazione di app mobili dei partner utilizzando il modello dei canali di Android TV esistente, basato sui concetti “Canale”, “Consigli sul programma” e “Guarda dopo”.

Il documento appena rinnovato “Canali domestici per app mobili” disponibile sul sito Web degli sviluppatori Android si collega alla libreria necessaria e fornisce documentazione aggiuntiva per gli sviluppatori, inoltre Google mette a disposizione l’APK di uno strumento di test per verificare come funziona l’integrazione. I primi tablet con Google Entertainment Space verranno lanciati questo mese.

La scorsa settimana Chromecast con Google TV ha ottenuto la certificazione HDR10+, una tecnologia che migliora notevolmente l’esperienza visiva ottimizzando in tempo reale le impostazioni dello schermo per offrire il miglior colore possibile.