Anche Chromecast con Google TV ha ufficialmente ottenuto la certificazione per il supporto per l’HDR10+, una tecnologia che migliora notevolmente l’esperienza visiva modificando e ottimizzando continuamente e automaticamente le impostazioni dello schermo per offrire il migliore colore possibile. Ciò si traduce in neri più profondi e colori più brillanti che possono adattarsi a una scena specifica.

Chromecast con Google TV riceve la certificazione per l’HDR10+

Chromecast con Google TV è un dongle in grado di convertire un comune televisore in un Android TV. Il dispositivo supporta la risoluzione 4K 60 fps HDR, nei formati HDR10, HDR10+ e Dolby Vision e offre la possibilità di scaricare le proprie applicazioni preferite direttamente dal Google Play Store.

L’HDR10+, tuttavia, non è disponibile per tutte le applicazioni e i contenuti di Chromecast con Google TV. Piuttosto, il supporto è esteso solamente a quei servizi compatibili con questa tecnologia, come Amazon Prime Video. Anche nel caso della piattaforma di streaming di Amazon, tuttavia, non tutti i titoli qui presenti supportano – e dunque potranno essere visti in HDR10+. Alcuni titoli che supportano questo standard sono gli spettacoli originali The Grand Tour e The Marvelous Mrs. Maisel.

Matt Frost di Google ha così commentato l’introduzione del supporto per l’HDR10+ su Chromecast con Google TV:

“Google è lieta di unirsi al numero crescente di aziende che hanno adottato lo standard HDR10+ e collaborano con HDR+ Technologies LLC. Prevediamo che l’HDR10+ sia un fattore chiave per Chromecast con Google TV e altre piattaforme in arriv,o e non vediamo l’ora di aiutare i nostri vari partner in tutto il settore a ottenere un’ottima esperienza HDR.”

Caratteristiche di Chromecast con Google TV

A seguire, elenchiamo le principale caratteristiche di Chromecast con Google TV

Dimensioni : 162 x 61 x 12,5 mm

: 162 x 61 x 12,5 mm Peso : 55 g

: 55 g Connettività : WiFi 802.11ac (2,4 GHz e 5 GHz); Bluetooth

: WiFi 802.11ac (2,4 GHz e 5 GHz); Bluetooth Sistema operativo : Android TV (Google TV)

: Android TV (Google TV) Processore: Cortex A55 Quad Core da 1,8 GHz

Cortex A55 Quad Core da 1,8 GHz RAM: 2 GB

2 GB Memoria di archiviazione : 4 GB

: 4 GB Risoluzione : 4K HDR fino a 60 fps

: 4K HDR fino a 60 fps Formati Video: Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Telecomando