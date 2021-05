La versione globale di Xiaomi Mi MIX Fold potrebbe essere dietro l’angolo e a quanto sembra la società si aspetta grandi volumi di vendita per il suo primo smartphone pieghevole.

Secondo i rapporti degli esperti di settore il mercato degli smartphone pieghevoli aumenterà rapidamente nei prossimi anni. Il rapporto degli addetti ai lavori rivela che Xiaomi spera di vendere non meno di 500.000 unità Mi MIX Fold nel 2021.

Xiaomi si aspetta di spedire 500.000 Mi MIX Fold nel 2021

L’analisi di mercato di Luotu Technology evidenzia che le spedizioni globali di smartphone pieghevoli raddoppieranno a 4,5 milioni di unità nel 2021 e che Xiaomi è il marchio in più rapida crescita al mondo con una quota di mercato del 16% e un tasso di crescita di oltre il 70% in Cina, il mercato più grande al mondo per gli smartphone pieghevoli.

Le ambizioni di Xiaomi si riscontrano anche nella domanda di pellicole in poliimmide (CPI) incolore e trasparenti destinate a Mi MIX Fold e provenienti da Cologne Industries.

Attualmente sono due le principali tecnologie utilizzate per proteggere la superficie del display pieghevole: la pellicola in poliimmide incolore e trasparente (CPI) e il film ultrasottile rinforzato (UTG). Quest’ultimo è utilizzato su molti smartphone pieghevoli Samsung.