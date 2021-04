Sono passate ormai tre settimane dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX Fold. il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, e sembra giunto il momento della versione destinata ai mercati globali. Finora infatti lo smartphone era acquistabile esclusivamente in Cina, ma le cose stanno per cambiare.

Xiaomi Mi MIX Fold in versione globale

I primi avvistamenti della versione globale, identificata dalla sigla M2011J18G (M2011J18C la variante cinese), arrivano dall’India, dove la variante di Xiaomi MI MIX Fold è stata trovata nel database IMEI di quel Paese dal leaker Mukul Sharma.

Ovviamente l’avvistamento della versione globale non garantisce che Xiaomi stia effettivamente lavorando a un modello da commercializzare anche nei Paesi occidentali, oltre che sul mercato indiano, ma difficilmente la compagnia asiatica vorrà lasciarsi scappare la possibilità di sfidare Samsung in un mercato ancora molto ristretto ma su cui c’è un forte interesse.

Ricordiamo che in Cina sono disponibili tre versioni di Xiaomi Mi MIX Fold, con prezzi che vanno dai 9,999 yuan della versione 12-256 GB ai 12.99 yuan della versione 16-512 GB, rispettivamente 1280 e 1665 euro circa. Da urlo le caratteristiche tecniche, con uno schermo AMOLED pieghevole da 8,01 pollici con risoluzione QHD+ (ma refresh “solo” a 60 Hz), schermo frontale da 6.52″ a 90 Hz, Snapdragon 888, tripla fotocamera posteriore con sensore da 108 megapixel e zoom ottico con lenti liquide, e una batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida wireless e cablata a 67 watt.

Sarà interessante capire se i prezzi in Italia saranno in linea con quelli della concorrenza, quindi intorno ai 2.000 euro, o se Xiaomi riuscirà a contenere il prezzo, almeno del modello “base” per renderlo maggiormente appetibile rispetto a quanto già in commercio.