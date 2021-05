Come è ormai (buona) abitudine di Samsung, pochi giorni prima che finisca il mese, gli smartphone della serie Galaxy S21 hanno già ricevuto le ultime patch di sicurezza rilasciate da Google. A distanza di poche ore stessa sorte è toccata agli smartphone della serie Galaxy S20, che si sono anche loro aggiornati.

Altro aggiornamento di maggio 2021 per i Galaxy S21 e i Galaxy S20

Ebbene, Samsung ha rilasciato quest’oggi – a dire il vero, con estrema sorpresa – un nuovo aggiornamento per Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, a cui si aggiungono Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G: alcuni utenti europei, soprattutto tedeschi, hanno segnalato di aver ricevuto un altro update che introduce il firmware G99xBXXU3AUE1 per la serie Galaxy S21 e G98xFXXU7DUE1 per la serie Galaxy S20. Nulla di importante segnala però il changelog ufficiale, lasciando intendere che si tratti di risoluzione di bug.

Samsung Galaxy A40 riceve le patch di sicurezza di aprile 2021

Se i Galaxy S20 e i Galaxy S21 hanno ricevuto, a questo giro, ben due update, c’è chi attendeva da tempo che il proprio smartphone si aggiornasse: è il caso degli utenti in possesso di Samsung Galaxy A40, che oggi possono finalmente scaricare le tanto attese patch di sicurezza Android di aprile 2021.