Anche oggi, 6 maggio 2021, c’è un nutrito gruppo di aggiornamenti software per smartphone Android da scoprire nei dettagli: con una singola eccezione – Redmi Note 9 Pro –, tutti i modelli interessati fanno capo a Samsung. Ecco tutte le novità che stanno arrivando.

Redmi Note 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dall’unico aggiornamento di casa Redmi di questa selezione e partiamo col dire che l’update in roll out in queste ore per Redmi Note 9 Pro non è esattamente inedito: ve ne avevamo parlato giusto una decina di giorni addietro.

La parte interessante, comunque, è che il roll out ha raggiunto il mercato italiano, offrendoci la possibilità di conoscerne qualche dettaglio in più.

Il file OTA in rilascio presenta dimensioni di 624 MB e introduce la MIUI 12.0.4.0. Si tratta di una build EU e in versione Stabile al cui interno sono presenti le patch di sicurezza di aprile 2021.

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G, S20 FE 5G, A51, A50, M11: le novità degli aggiornamenti

Passiamo adesso agli aggiornamenti di casa Samsung, che sono numerosi, variegati in termini di contenuti e destinati a modelli di fasce e generazioni diverse.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della (più o meno) nuova versione 4G di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, il nuovo aggiornamento di cui parliamo oggi ha invece come destinatario il più popolare modello 5G. A dire il vero, anche il modello 4G con SoC Exynos sta ricevendo un update in queste ore ma, siccome il suo contenuto non è ancora perfettamente chiaro, diamo la priorità a quello che già conosciamo.

In numerosi mercati europei e nel Regno Unito, Samsung Galaxy S20 FE 5G ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza, o meglio la SMR (Security Maintenance Release), del mese di maggio 2021.

La nuova versione firmware è la G781BXXU3CUD6 e, come specificato sul sito ufficiale del produttore, contiene tre fix di Google di CVE di livello critical e 23 fix specifici per la One UI di Samsung. Il registro delle modifiche menziona pure dei miglioramenti della qualità fotografica e della funzione Quick Share.

Per quanto riguarda il modello Exynos 4G, è partito dalla Spagna il roll out del firmware G780FXXS3CUD7, tuttavia non è ancora noto il changelog.

I modelli premium Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Note 20 stanno a loro volta ricevendo le patch di sicurezza del mese di maggio 2021, ma anche delle novità per il comparto fotografico.

In effetti si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo (oltre 430 MB di file OTA) che introduce la versione firmware N98 * BXXU2DUDA e porta con sé, oltre alle citate patch mensili, miglioramenti vari per DeX, Knox, app Telefono e non solo.

La parte più interessante dell’update è quella relativa alla Fotocamera: per quanto non sia stata introdotta la Director’s View, un’interessante alternativa risponde al nome di Dual recording. La nuova modalità è un po’ nascosta in More e, un po’ come la vecchia Dual camera mode, permette di effettuare uno switch rapido tra la fotocamera anteriore e quelle posteriori senza fermare la registrazione video in corso.

Tornando diretti al mercato italiano, il medio di gamma Samsung Galaxy A51, con specifico riferimento al modello brandizzato Vodafone, sta ricevendo un file OTA da oltre 1 GB particolarmente ricco di novità: la versione firmware A515FXXU4EUC8 (che pure non è la più recente) contiene la One UI 3.1 con annessi e connessi e le patch di sicurezza di aprile 2021. Ecco il changelog completo:

Calendario Potete estrarre la data e l’indirizzo dal titolo dell’evento e salvarlo automaticamente. Ricevete notifiche dai dispositivi SmartThings che hanno specifiche notifiche per gli eventi.

Fotocamera Le prestazioni della Fotocamera sono state migliorate.

Promemoria Potete estrarre la data e l’indirizzo del promemoria e salvarlo automaticamente annotando le informazioni più importanti.

Condivisione immagini Proteggete la vostra privacy deselezionando la condivisione delle informazioni sulla posizione delle foto prima di condividerle o di pubblicarle sui social media.

Social media Sincronizzate i collegamenti creati su dispositivi con lo stesso account Samsung. L’utilizzo dei servizi di social media è stato semplificato. Condividete profili, foto, note, programmi e altro ancora con gli amici semplicemente accedendo al proprio Samsung account.

La sicurezza del vostro dispositivo è stata migliorata.

Major update anche per l’economico Samsung Galaxy M11: è in rilascio a partire dal Vietnam la versione firmware M115FXXU2BUD8 con Android 11, la One UI 3.1 Core e le patch di sicurezza di aprile 2021. Per quanto non si tratti della One UI 3.1 completa, ci sono comunque tante novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, così come novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e altro.

Infine, Samsung Galaxy A50, a partire dalla Corea del Sud, sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2021 con la versione firmware A505NKSU5DUD2. Non ci sono altre novità da segnalare.

Come aggiornare Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, S20 FE, A51, A50, M11

Detto dell’attuale disponibilità di questi update nei vari mercati, ecco i percorsi per cercarli manualmente:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Grazie a Samuele, Sirio e Amedeo per le segnalazioni