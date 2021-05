Poco meno di un mese fa vi avevamo parlato di un grave problema relativo alle ricariche online per Iliad. In quei giorni, infatti, numerosi clienti dell’operatore telefonico non riuscivano ad effettuare le ricariche online tramite le carte di pagamento MasterCard per un problema al meccanismo 3D Secure.

Tornano i guai con il sistema 3D Secure

In queste ore, come viene pubblicato in rete, sembra alcuni utenti Iliad stiano di nuovo sperimentando problemi con il rinnovo delle offerte. Il motivo sarebbe ancora una volta il meccanismo 3D Secure, questa volta anche per gli utenti che hanno effettivamente attivato il sistema e quindi muniti di carte di pagamento valide per l’acquisto della ricarica.

Per chi non lo sapesse, il meccanismo 3D Secure è un protocollo che ha come obiettivo quello di incrementare la sicurezza per tutte le transazioni con carte di credito o debito. Per proteggere l’utente dall’utilizzo improprio della carta durante un acquisto online, infatti, è necessario dare conferma del pagamento immettendo un codice inviato tramite SMS oppure attraverso sistemi biometrici (impronte digitale e/o riconoscimento facciale).

Al momento non è chiaro quanto estesa sia la problematica, ma da qualche ora alcuni clienti Iliad stanno ricevendo un SMS dalla compagnia circa l’impossibilità di scalare l’importo necessario al rinnovo dell’offerta mensile. Nel caso in cui il problema dovesse colpirvi, potete cercare di risolverlo contattando il servizio clienti della propria banca.

